TIMELESS / Anticipazioni puntata del 15 gennaio 2017: Flynn ha un incarico per i Viaggiatori, ma Wyatt rischia la vita

TIMELESS, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, domenica 15 gennaio 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di Timeless, in prima Tv assoluta. Andrà in onda il sesto, intitolato "Il nastro del Watergate". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Wyatt (Matt Lanter) ottiene di poter uscire dall'operazione e dedicarsi ad un'altra missione, non appena fallisce nel catturare Flynn (Goran Visnjic). Quest'ultimo viaggia invece fino al 1836 e stringe un accordo con il Presidente messicano Santa Anna (Alex Fernandez), per aiutarlo a sfominare la Rivoluzione del Texas tre giorni prima della fine della Battaglia di Alamo. Nel frattempo, Lucy (Abigail Spencer) vive non poche tensioni con la madre, che inizia a nutrire dubbi e curiosità riguardo al suo lavoro. Lucy, Wyatt e Rufus (Malcolm Barrett) si offrono di entrare a far parte della missione ddi Alamo, rivelando la verità allo sceriffo Bowie (Chris Browning). I viaggiatori incontrano subito dopo Davy Crockett (Jeff Kober), che in quel momento sta raccontando le sue avventure ad un gruppo di giovani. Le cose tuttavia precipitano per Wyatt, che cerca in ogni modo di fermare Santa Anna prima che proceda con il piano di Flynn, ma viene rimesso al suo posto. Durante la battaglia, Flynn uccide poi William Travis (David Chisum), impedendogli di terminare la sua famosa lettera Vittoria o Morte. Lucy viene quindi incaricata di scrivere la missiva, ma la ricercatrice non ricorda ogni particolare e non è convinta che non essere precisi non influirà sulla linea temporale. Quando le cose iniziano a mettersi male per l'esercito messicano, che sventola bandiera rossa per evitare di prendere prigionieri nel loro assedio. Flynn inizia a rimanere sconcertato del fatto che la linea temporale stia cambiando, dato che in origine Santa Anna ha permesso a donne e bambni di lasciare Alamo prima della battaglia finale. I messicani iniziano il loro attacco, ma prima Wyatt e Rufus scavano un passaggio sotterraneo sfruttando il vecchio acquedotto, mentre Lucy cerca un modo per superare il blocco dello scrittore che le impedisce di terminare la lettera. Una volta terminata, affida tutto a John William Smith (Sean Michael Kyer), un soldato molto giovane che nell'epoca attuale è il Sindaco di San Antonio, nel Texas. Quest'ultimo fugge via con la fascia debole della popolazione, mentre Bowie e Crockett respingono l'invasore. Nel presente, Lucy e Rufus informano l'agente Christopher (Sakina Jaffrey) che non proseguiranno la loro missione senza Wyatt, ottenendo che la loro richiesta venga esaudita. La squadra scopre in seguito che la lettera di Lucy, sostanzialmente diversa da quella di Travis, ha mantenuto salda la linea temporale nonostante la rivoluzione texana. Una volta riallacciato i rapporti con la madre, Lucy scopre dalla donna qualche particolare in più sul proprio padre ed infine ottiene il suo nome.

TIMELESS, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 15 GENNAIO 2017, EPISODIO 6 "IL NASTRO DEL WATERGATE" - Rufus riceve una visita di Mason e dell'agente di Rittenhouse, che incarica la sua squadra di andare nel 1972, nel giorno in cui è iniziato lo scandalo Watergate. Il Presidente Nixon ha avuto infatti in quell'occasione delle conversazioni nello Studio Ovale, in seguito registrate, ma i nastri sono stati cancellati dalla sua segretaria. Il team deve prevenire Flynn prima che ottenga la registrazione andata perduta, ma il criminale stesso li attende subito dopo il loro arrivo, rivelando di aver già preso possesso dell'oggetto. Avviato il nastro, il gruppo ascolta la voce di Nixon parlare di Rittenhouse. Flynn ordina quindi a Lucy e gli altri di trovare un documento mancante di Nixon citato nel nastro entro cinque ore, prima che Wyatt venga ucciso. Rufus però viene incaricato dal suo contatto di distruggere il file mancante. In seguito, Flynn rivela a Wyatt che mentre era al servizio dell'NSA ha intercettato una serie di operazioni finanziarie tra Rittenhousse e la Mason Industries e che la sua famiglia è stata trucidata quando ha riferito tutto agli alti vertici. La situazione tuttavia comprometterà anche il rapporto fra Lucy e Rufus, quando la prima scoprirà che l'amico ha portato con sé un registratore in tutti i loro viaggi.

