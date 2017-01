TRONO CLASSICO / Uomini e Donne gossip e anticipazioni: Mercedesz Henger nuova tronista? Ecco cosa sta succedendo! (oggi, 15 gennaio 2017)

TRONO CLASSICO, UOMINI E DONNE GOSSIP E ANTICIPAZIONI: MERCEDESZ HENGER QUARTA TRONISTA? (OGGI, 15 GENNAIO 2017) - Si delineano giorno dopo giorno interessanti news e retroscena sul trono classico di Uomini e Donne: cosa succederà a breve? La rete ci regala degli interessantissimi spoiler in riferimento ad una ipotetica quarta tronista accanto a Sonia Lorenzini, Manuel Vallicella e Luca Onestini, chi potrebbe essere e perché? Secondo quanto si legge sul web, pare che Mediaset abbia "riaperto" i casting per scegliere la quarta tronista che potrebbe occupare un nuovo trono al fianco dei tre tronisti della seconda stagione del programma ideato e condotto da Maria De Filippi da ben 21 edizioni. A quanto pare, se tutto dovesse andare secondo i piani, la quarta tronista potrebbe essere presentata durante il corso della nuova registrazione del trono. Lo scorso 13 gennaio infatti, doveva essere registrata una nuova puntata ma, per motivi attualmente sconosciuti, la puntata non è andata in porto. In rete si era addirittura parlato di un malore per Maria De Filippi ma, la conduttrice più amata d'Italia ha rivelato su Twitter di stare bene e di essere pronta a tornare in scena. Secondo le ultime news inoltre, si vocifera di un possibile trono per Mercedesz Henger, figlia di Eva e Riccardo Schicchi che, proprio ultimamente è tornata in scena per la fine della relazione d'amore con Sergio Arcuri, fratello minore di Manuela. Secondo quanto si apprende dalla rete infatti, la giovane ragazza sarebbe stata avvistata tra i corridoi degli studi Elios di Roma dove si registra Uomini e Donne. Potrebbe essere lei la nuova tronista che si confronterà con Sonia Lorenzini? Staremo a vedere!

TRONO CLASSICO, UOMINI E DONNE GOSSIP E ANTICIPAZIONI: FOTO, ANDREA CERIOLI E VALENTINA RAPISARDA HANNO FATTO PACE? (OGGI, 15 GENNAIO 2017) - Andrea Cerioli e Valentina Rapisarda sono una delle ex coppie del trono classico più amate e seguite di Uomini e Donne. L'ex gieffino dopo la sua esperienza al Grande Fratello è tornato in pista con il suo trono che ha emozionato i fan anche per via delle esterne con Sharon Bergonzi, la giovane napoletana che recentemente si è perfino sposata mettendo definitivamente da parte la sua brevissima parentesi televisiva. Andrea Cerioli durante il corso del suo trono è uscito dal programma senza fare una scelta e questo, almeno inizialmente aveva sollevato notevoli polemiche. Andrea infatti, appariva dubbioso tra Sharon e Valentina fino a quando, fuori dal programma, la Rapisarda raggiungendolo a Bologna ha avuto modo di farlo ricredere. La coppia così, ha iniziato una relazione e successivamente una convivenza felice ma, ad un certo punto ha subìto una pausa di circa un paio di mesi per poi tornare in pista più innamorati che mai. Prima della fine del 2016 però, entrambi hanno smesso di convivere e condividere scatti social insieme, a dimostrazione che la relazione fosse nuovamente terminata. Nessuno dei due ha mai fatto una dichiarazione ufficiale così come una guerra social tanto amata dagli ex protagonisti di Uomini e Donne ma, ieri sera durante una diretta Facebook di Andrea Cerioli, Valentina Rapisarda gli ha scritto un "Ti amo!", i due si sono riavvicinati? Cliccate qui per visionare lo scatto.

© Riproduzione Riservata.