Tom - Un angelo in missione / Su La5 il film con Amy Huberman e Hug O'Conor (oggi, 15 gennaio 2017)

TOM - UN ANGELO IN MISSIONE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 15 GENNAIO 2017: LA TRAMA - "Tom - Un angelo in missione", in lingua originale "Three Wise Women", è una commedia prodotta per la televisione nel 2010. Sarà possibile accedere alla sua messa in onda domenica 15 gennaio alle ore 21:10 su La5. La trama: Il film si apre nella Dublino del 2040: Elisabeth (Fionnula Flanagan) è una anziana signora che soffre in modo molto intenso la solitudine dato che non ha amici né familiari. Come si è creata questa terribile ed infelice condizione di vita? La linea temporale si sposta nella capitale irlandese del 1989: la nostra protagonista si dimostra per essere una bambina molto felice e serena, amata dai suoi genitori ed apprezzata da tutti i suoi piccoli amici. Un altro salto nella narrazione ci porta al 1999: la giovane Liz (Amy Huberman) è una fanciulla dotata di grandi aspirazioni artistiche. Durante le vacanze natalizie è chiamata a tenere un piccolo concerto, attività che affronta non senza una certa ansietà. La consola solo il pensiero che il suo adorato Colin (Jack Reynor), il ragazzo con cui è fidanzata da diverso tempo, sarà dietro le quinte ad ascoltarla e ad infonderle coraggio. Purtroppo anche questa speranza verrà disattesa: il giovane, infatti, è costretto a deludere la nostra protagonista e a restare a studiare in biblioteca dato che presto dovrà consegnare un saggio che, per qualche misteriosa ragione, deve ancora iniziare a comporre. Non ha proprio tempo per assistere all'esibizione della dolce Elisabeth. La conforterà il dolce Bobby (Sam Ford), un ragazzino molto amabile che ha da molto tempo una incredibile cotta per la nostra cantante: proprio mentre i due stanno uscendo dal teatro, però, la ragazzina sorprende suo padre mentre sta tradendo sua madre con una procace sconosciuta. Elisabeth è terribilmente sconvolta e sente il bisogno di rifugiarsi tra le braccia del suo fidanzato. Quando arriva nel suo appartamento, però, troverà ad aspettarla una pessima sorpresa: il ragazzo non è affatto immerso negli studi come aveva dichiarato ma è intento a dare una festa scatenata. Il saggio da scrivere era una scusa destinata a depistare la nostra protagonista. È la goccia che fa traboccare il vaso: la giovane irlandese è sconvolta dal pessimo comportamento degli uomini della sua vita e giura solennemente che non cederà mai più alle lusinghe dell'amore. Sedici anni dopo, nonostante sia in procinto di sposarsi, la cara Elisabeth non ha ancora cambiato idea: diventata un medico di successo, la nostra protagonista non ha ancora perdonato suo padre e non riesce a fidarsi fino in fondo del suo fidanzato Peter (Richard Flood), dirigente dell'ospedale in cui presta servizio. I suoi dubbi attireranno le attenzioni di Tom (Hugh O'Conor), il suo angelo custode: costui deciderà di dare alla sua protetta l'occasione di trovare l'amore della sua vita...

