UN CICLONE IN CASA / Steve Martin e Quenn Latifah insieme nella divertente commedia su Rai 4 starea (oggi, 15 gennaio 2017)

UN CICLONE IN CASA SU RAI 4, UN AVVOCATO ALLE PRESE CON UNA VULCANICA GALEOTTA APPENA EVASA:: IL CAST - Su Rai 4 in prima serata oggi 15 gennaio va in onda "Un Ciclone in casa", in lingua inglese "Bringing Down the House", una commedia statunitense prodotta nel 2003. La regia di questo film è curata da Adam Shankman, autore californiano che nel corso della sua brillante carriera ha realizzato ottime commedie come, ad esempio, "I passi dell'amore", "Missione tata" e "Hairspray - Grasso è bello", con John Travolta. Il principale motivo di vanto di questa pellicola, però, è senza dubbio il suo cast stellare: il protagonista ha il volto del divertentissimo Steve Martin, attore texano classe 1945. Tutti ricordano le sue brillanti performance in film allegri come "I tre amigos!", "Il padre della sposa" e "Roxanne". Al suo fianco recita la cantante-attrice Queen Latifah, candidata all'Oscar come miglior attrice non protagonista nel musical "Chicago": tra le pellicole più popolari della sua carriera possiamo ricordare "La vita segreta delle api", "Hairspray - Grasso è bello" e "L'ultima vacanza". Citiamo, infine, la presenza del canadese Eugene Levy, l'indimenticabile interprete del signor Levenstein nella saga cinematografica "American Pie".



UN CICLONE IN CASA SU RAI 4, UN AVVOCATO ALLE PRESE CON UNA VULCANICA GALEOTTA APPENA EVASA: LA TRAMA - Peter Sanderson (Steve Martin) è un avvocato fiscale completamente dedito alla sua professione: l'ambiente di lavoro in cui si trova ad operare incoraggia questo tipo di comportamento e Peter si ritrova ad essere immerso in un contesto carico di competitività e di stress. L'uomo si è da poco separato da sua moglie Kate (Jean Smart) e non riesce a passare molto tempo assieme ai suoi figli, la quindicenne Sarah (Kimberly J. Brown) e il piccolo Georgie (Angus T. Jones), di appena otto anni: arriva persino ad annullare una vacanza di famiglia alle Hawaii che aveva da tempo programmato. Cercando di rifarsi una vita, il nostro protagonista entra in una chat virtuale: qui inizia a corrispondere con Charlene Morton, giovane avvocatessa bionda e graziosa. Peter si convince che, dato che la donna svolge la sua stessa professione, potrà capire il suo attaccamento al lavoro. Decide, quindi, di incontrarla nella realtà, nella speranza che il loro rapporto virtuale possa trasformarsi in qualcosa di più impegnativo. L'appuntamento al buio, organizzato a casa di Peter, gli riserverà ben più di una sorpresa: Charlene (Queen Latifah), in realtà, è una galeotta evasa di galera. La donna sta cercando un avvocato perché vuole che qualcuno riesca a dimostrare la sua innocenza. Peter in un primo momento si adira: Charlene, però, sa essere molto convincente e riesce a persuadere il suo nuovo legale a farla dormire sul suo divano, almeno per una notte. Il giorno dopo, Peter spera che Charlene levi le tende e si reca a prendere i suoi figli per portarli a casa. Al suo ritorno dovrà scoprire che la sua indesiderata ospite non ha nessuna intenzione di andarsene. Come se la sua sola presenza non fosse sufficiente, la donna ha organizzato una festa nel salotto del nostro protagonista, invitando senza permesso molti dei suoi vecchi amici. Sorprendentemente, i figli di Peter si lasciano coinvolgere da Charlene: la donna ha un carattere energico, dinamico e solare che non può lasciare indifferenti le persone che le sono accanto. Per questo motivo, quando Peter decide che è giunto il momento che la donna lasci la sua abitazione, Sarah e Georgie intercedono in suo favore e pregano loro padre di permetterle di restare. L'avvocato, alla fine, acconsente: non sa che la presenza della carcerata cambierà la sua vita in modi davvero insospettabili...

