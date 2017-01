UNDERCOVER BOSS/ Anticipazioni puntata 15 gennaio 2017: Scott Gerber e Bryon Stephens protagonisti

UNDERCOVER BOSS, ANTICIPAZIONI PUNTATA 15 GENNAIO 2017: CHI SARANNO I PROTAGONISTI DI OGGI? - Torna stasera, domenica 15 gennaio 2017, il format in onda sul Nove al quale si è ispirato anche il nostro Boss in Incognito (presentato invece da Rai 2): Undercover Boss. In prime time andranno in onda due nuovi episodi, con nuovi Boss pronti a mettersi in gioco. Ognuno di loro dovrà affrontare un cambiamento radicale: sistemare magari la capigliatura, aggiungere dei baffi finti e cambiare completamente stile di abbigliamento, il tutto per non farsi riconoscere dai propri dipendenti, che si troverà ad affiancare sul lavoro in qualità di (chiaramente finto) 'neo assunto' del posto, con tutto da imparare. Ogni Boss avrà al seguito una troupè televisiva, la cui presenza verrà giustificata con una scusa plausibile (perchè non un documentario sul mondo del lavoro?), e avrà il compito di affiancare, a diversi livelli, alcuni dei lavoratori assunti nella propria azienda e attività, con lo scopo di conoscerli più da vicino e scoprire come lavorano. Solamente al termine dell'esperienza potrà rivelare il suo vero aspetto e la sua identità, confrontandosi con ciascuno di loro. Gli appuntamenti con Undercover Boss saranno introdotti dall'irresistibile verve di Costantino Della Gherardesca: più tardi, in prime time sul Nove, seguiremo le avventure di Scott Gerber, direttore e amministratore delegato del Gruppo Gerber e Bryon Stephens, a capo della grande catena Marco's Pizza. Tutti pronti?

