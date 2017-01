UNREAL 2 / Anticipazioni puntata 15 gennaio 2017: Rachel verrà incastrata da Coleman? (finale di stagione)

UNREAL 2, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - Nella seconda serata di oggi, domenica 15 gennaio 2017, Rai 4 trasmetterà gli ultimi due episodi di UnReal 2, in prima Tv assoluta. Saranno la nona e la decima, dal titolo "Spionaggio" e "Fuoco amico". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Rachel (Shiri Appleby) si trova a letto con Coleman (Michael Rady), quando Adam (Freddie Stroma) si presenta alla sua porta e le rivela di aver capito i propri errori. L'executive tuttavia lo allontana, sicura che sia una delle altre mosse di Quinn (Constance Zimmer). Quest'ultima invece si trova con John (Ioan Gruffudd), che spinge verso Coleman in modo da allontanarlo da Everlasting. Sottolinea tuttavia che Rachel rimarrà sua, dato che sta lavorando su di lei da diversi anni. Adam crea subito scompiglio fra le concorrenti, riuscendo a conquistarle tutte in pochi attimi. Più tardi, Rachel ribadisce ancora una volta ad Adam di non averlo mai amato, anche se sa di aver mentito. L'executive inizia quindi ad essere divisa fra le pressioni di Adam e le manifestazioni d'amore misto a preoccupazione di Coleman. A questo si aggiunge l'arrivo di Romeo (Gentry White), su richiesta di Darius (B.J. Britt), che in quel momento si sta avvicinando particolarmente a Chantal (Meagan Tandy). Anche se contro la propria volontà, Rachel rivela ad Adam che la sua relazione con Coleman è seria, dato che l'ha invitata al matrimonio di un familiare. Quinn fa in modo anche che l'executive sorprenda il fidanzato in compagnia di John, ma viene smascherata. Quando Darius decide di uscire quella sera con Romeo e due concorrenti, Rachel suggerisce a Coleman di allertare la Polizia per riprendere tutto con la telecamera. La situazione però precipita e Romeo viene colpito all'addome, mentre John rivela a Quinn di volere che sia lei la madre dei suoi figli. In seguito all'incidente, Quinn riprende il ruolo di showrunner e licenzia Coleman, mentre la madre di Rachel la preleva dal set e la porta a casa. Yael (Monica Barbaro) contatta Jeremy (Josh Kelly) per rientrare negli uffici di Everlasting e quando Coleman la sorprende, gli rivela di essere una reporter. Sta facendo infatti un servizio sulle tragedie collegate allo show e chiede il suo aiuto per distruggere quel posto. Nel frattempo, Darius ottiene un incontro con Ruby (Denée Benton), a cui rivela di aver lasciato il football, ma la ragazza ha già chiamato Jay (Jeffrey Bowyer-Chapman). Gli consiglia di tornare indietro e sposare Tiffany (Kim Matula), in modo da realizzare il sogno americano di tutti. Mentre Chet (Craig Bierko) cerca di far vincere Tiffany, Coleman preleva Rachel dall'ospedale e la convince a dire tutto quello che succede nello show di fronte alle telecamere. Capito l'inganno dell'ex socio, Quinn cambia i piani e fa in modo che sia Chantal a vincere la sfida con le domande su Darius. Subito dopo, la madre di Rachel si presenta sul set ed affronta apertamente Quinn, sottolineando che sta sfruttando la figlia per il proprio vantaggio. Non appena Rachel si trova faccia a faccia con la madre, decide di aprire i rubinetti con Coleman sui problemi che esistono nel loro rapporto. Uno dei suoi pazienti l'ha violentata quando aveva 12 anni ed in quell'occasione la donna ha accusato lei di essere la responsabile, imponendole anche di non raccontare nulla.

UNREAL 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA 15 GENNAIO 2017, EPISODIO 9 "SPIONAGGIO" - Siamo ormai giunti al finale di stagione di UnReal 2, dopo diversi problemi, rivelazioni e scoop che ci hanno tenuto con il fiato sospeso anche in questa seconda stagione. Il problema principale ora, almeno per Quinn, è legato a ciò che Coleman vorrà fare con le informazioni di Rachel. Dopo essere stato messo alla berlina, l'ex showrunner intende infatti distruggere Quinn e non esita a chiedere l'aiuto di Rachel, anche se dovesse voler dire compromettere per sempre il futuro di Everlasting. Rachel tutavia ha già in mente un piano di riserva... EPISODIO 10 "FUOCO AMICO" - Quinn ha ancora un paio di assi nella manica prima che le due ultime contendenti di Everlasting ottengano il loro finale roseo da favola. Le cose tuttavia prendono una piega inaspettata che potrebbero compromettere i suoi piani. Nel frattempo, Rachael prende le difese di Coleman nel momento stesso che i suoi piani per esporre Everlasting iniziano a prendere una direzione reale.

© Riproduzione Riservata.