UOMINI E DONNE / Anticipazioni Trono Over: Gemma Galgani conquista Michele? I fans aspettano l’annuncio (oggi, 15 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: GEMMA GALGANI PRONTA A CONQUISTARE MICHELE – Gemma Galgani non smette di stupire regalando sorprese e colpi di scena al pubblico del trono over di Uomini e Donne. Dopo aver sfoggiato il suo nuovo sorriso, gentilmente offerto dal programma Selfie – Le cose cambiano, Gemma Galgani è pronta a conquistare gli uomini nella speranza di trovare finalmente il suo principe azzurro. Il grande desiderio di Gemma è quello di trovare un uomo sincero, leale e seriamente interessato a lei. Dopo le delusioni vissute con Giorgio Manetti e Marco Firpo, Gemma spera di trovare un uomo che sia più interessato a conquistare il suo cuore piuttosto che la popolarità. Sarà Michele il fortunato? Il cavaliere del trono over non ha mai nascosto di provare un interesse per la dama storica del programma di Maria De Filippi che, a sua volta, ha anche fatto una proposta indecente al cavaliere chiedendogli se sia pronto ad avere un incontro intimo con lei. Una proposta che, secondo i fans, Gemma avrebbe fatto per mettere alla prova il cavaliere e verificare le sue vere intenzioni. La Galgani, dopo aver ricevuto tanti due di picche ed essere rimasta delusa da tutti i suoi pretendenti, non vuole più essere presa in giro e, pur desiderando il vero amore, vuole procedere con i piedi di piombo. Nonostante la voglia di andare avanti, però, Gemma appare ancora legata a Giorgio Manetti e ai loro ricordi. Michele, dunque, diventerà il nuovo compagno di Gemma o la dama cercherà di “usarlo” per far ingelosire il Manetti?

© Riproduzione Riservata.