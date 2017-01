007 CASINO ROYALE/ Su Rete 4 il film diretto da Martin Campbell con Daniel Craig ed Eva Green (16 gennaio 2017)

007 CASINO ROYALE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 16 GENNAIO 2017: IL CAST - La seconda serata di Rai Quattro ha in serbo per i propri telespettatori in questo lunedì 16 gennaio la messa in onda del film di genere spionaggio – azione 007 Casino Royale. Una pellicola di grande fascino uscita al cinema nel 2006 e che rappresenta il 21esimo capitolo di questa inesauribile saga. Naturalmente il soggetto è stato basato sui racconti Ian Fleming, la regia è stata curata da Martin Campbell mentre l’adattamento è frutto del lavoro di Neal Purvis e Paul Haggis. Prodotto dalla Sony Pictyures, nel film si possono ascoltare le musiche scritte da David Arnold mentre nel cast figurano Daniel Craig, Eva Green, Mads Mikkelsen e JUdi Dench. La durata del film è pari a circa 2 ore e 25 minuti.

007 CASINO ROYALE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 16 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il film racconta la storia di James Bond (Daniel Craig) agli albori della sua carriera quando proprio nella sua prima missione si deve confrontare con un banchiere di una delle più importanti organizzazioni terroristiche del mondo. Si tratta di Le Chiffre (Mads Mikkelsen). L’intento di James Bond è riuscire a bloccare la sua ascesa tutta la cospicua rete terroristica che lui detiene e che a lui è collegata. Per portare a termine questa missione James Bond viene promosso con il doppio zero divenendo a tutti gli effetti uno 007. Così inizia la sua indagine puntando dapprima su alcuni finanzieri che stanno riciclando il loro denaro sporco che proviene dai più pericolosi criminali nonché dai dittatori di una buona fetta del mondo. Queste ricerche lo porteranno in primo luogo ai Caraibi, per poi arrivare in Montenegro. Qui James Bond inizia a mettere i bastoni tra le ruote a Le Chiffre il quale si vede mandare all’aria tutti i propri piani. L’agente 007, infatti grazie alla sua maestria e alla sua bravura riesce a sventare anche un attacco che era stato creato ai danni di una compagnia aerea. Il potente banchiere a questo punto si ritrova in debito nonché deve fare i conti con un uomo africano al quale deve un mucchio di soldi. Per avere salva la vita, Le Chiffre decide di organizzare una importante ed esclusiva partita a poker al Casinò Royale. Questo Casinò, il più importante della zona, viene finanziato dal governo nonché è gestito da una contabile sexy e ammaliante, Vesper Lynd (Eva Green). Proprio l’agente 007 è deciso a partecipare a questa partita di poker milionaria, insieme ad altri nove ricchi partecipanti. Una partita lunga tutta una notte in cui tra bluff e strategie, a condizionare le scelte di James Bond sarà l’amore.

007 CASINO ROYAL, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 16 GENNAIO 2017: CURIOSITA' - Questa pellicola è stata la prima in cui Daniel Craig interpreta il celeberrimo James Bond. Craig è il sesto Bond dopo che prima di lui si sono cimentati eccezionali nomi del cinema come Sean Connery, Roger Moore e Pierce Brosnan. In questo film appare una deliziosa residenza sul Lago di Como, la Villa del Balbaniello, che è stata utilizzata come luogo nel quale l’agente segreto britannico si va a riprendere dopo essere stato vittima di tremende torture. Infine, per quanto concerne gli incassi, Casino Royale è stato una delle pellicole della saga che ha ottenuto il maggior riscontro di pubblico arrivano a sfiorare i 600 milioni di dollari incassati nel mondo.

