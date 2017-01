AMABILI RESTI/ Su Iris il film diretto da Peter Jackson con Saoirse Ronan e Stanley Tucci (16 gennaio 2017)

AMABILI RESTI, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 16 GENNAIO 2017: IL CAST - La programmazione di Iris prevede per la seconda serata televisiva di oggi, lunedì 16 gennaio 2017 alle ore 23,05 la messa in onda della pellicola di genere thriller – drammatico Amabili resti (titolo originale The Lovely Bones). Si tratta di una pellicola del 2009 coprodotta tra Stati Uniti, Gran Bretagna e Nuova Zelanda, con durata superiore alle due ore (139 minuti per la precisione) per la regia di Peter Jackson. Il soggetto cinematografico è stato tratto dall’omonimo romanzo scritto da Alice Sebold, la sceneggiatura è stata adattata alla versione cinematografica dallo stesso regista in collaborazione con Philippa Boyens e Fran Walsh, il montaggio è stato eseguito da Jabez Olssen, le musiche della colonna sonora sono state scritte da Brian Eno, la fotografia è stata curata da Andrew Lesnie e la scenografia è di Naomi Shohan. Nel cast sono presenti Saoirse Ronan, Rachel Weisz, Mark Wahlberg, Rose McIver, Stanley Tucci, Evelyn Lennon e Susan Sarandon.

AMABILI RESTI, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 16 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Susie Salmon (Saoirse Ronan) è una giovane ragazza di quattordici anni che viene uccisa dal suo vicino di casa, un uomo di nome George Harvey (Stanley Tucci) dopo essere stata portata all’interno di un rifugio sotterraneo. Poco dopo essere morta Susie si trova in un mondo a lei sconosciuto, diviso tra la vita terrena e il paradiso. Da qui però la ragazza può seguire le vicende della sua famiglia, dei suoi amici nonché la vita che sta conducendo il suo assassino. All’interno di questo limbo si trova anche una ragazza di nome Holly (Nikki SooHoo) che deve cercare di farle superare l’atroce uccisione e condurla verso il paradiso. Tuttavia a Susie non è affatto consentito interagire con i suoi familiari, ma vuole in qualche modo vendicarsi del male subito. La ragazza si accorge che dopo al sua morte tutto è cambiato, sua madre va via di casa perché incapace di superare il dolore per la perdita della figlia, suo padre inizia a sospettare che la figlia sia stata uccisa, sua sorella inizia a sospettare proprio di Harvey, mentre il fidanzato viene consolato dall’amica di classe di Susie. Tuttavia il padre Jack (Mark Wahlberg) grazie a delle foto inizia ad avere degli indizi contro il vicino Harvey, così si reca da lui per capirne di più e qui grazie ad alcuni ricordi capisce che è proprio il vicino Harvey ad aver ucciso brutalmente l’adorata figlia. Tuttavia vuole farsi giustizia da solo in quanto non ha prove sufficienti per incastrarlo così durante la notte si fionda a casa sua ma non lo trova. Susie comprende allora che deve superare la sua morte e volare verso il paradiso solo in questo modo potrà dare un po’ di pace ai suoi familiari, così prima entra all’interno di una stanza molto simile al posto in cui è stata uccisa, poi entra nel corpo della sua amica per dare un ultimo bacio al suo grande amore. Infine prima di volare verso il paradiso si rende conto che sua sorella è riuscita ad incastrare Harvey avendo scoperto il taccuino dove annotava tutte le sue mosse e quindi messo alla fuga trova la morte schiacciato da un cono di ghiaccio. La madre di Susie, torna dalla sua famiglia, ora Susie può volare finalmente verso il paradiso.

AMABILI RESTI, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 16 GENNAIO 2017: CURIOSITA' - Questa pellicola è stata prodotta dalla casa cinematografica della WingNut Film in collaborazione con la Film4 e la Key Creative mentre la distribuzione ai botteghini e nel mercato dell’home video è stata gestita dalla Universal Pictures. La principale protagonista del film è la giovanissima attrice americana Saoirse Ronan che ha già preso parte ad importanti pellicole in carriera come Houdini – L’ultimo mago, Ember – Il mistero della città di luce, Hanna, The Host, Lost River e Brooklyn.

