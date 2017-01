AMICI 2017/ Ed.16 anticipazioni e news: eliminazioni e provvedimenti disciplinari, Riccardo ancora nei guai! (oggi, 16 gennaio)

AMICI 16, ED.2017 ANTICIPAZIONI E NEWS: RICCARDO MARCUZZO SI È CACCIATO ANCORA NEI GUAI, ECCO COSA È SUCCESSO (OGGI, 16 GENNAIO) - Proseguono incessantemente le registrazioni di Amici 2017, il talent show più amato della televisione italiana, ideato e condotto da Maria De Filippi da ormai sedici edizioni. Questa nuova stagione per i cantanti ed i ballerini non sarà "fortunatissima", come mai? La conduttrice infatti, in vista dell'imminente impegno con il Festival di Sanremo accanto a Carlo Conti, si sta portando avanti con le registrazioni dei suoi programmi e questo, ha sollevato tantissime polemiche. Le registrazioni però, stanno "accorciando" le distanze in termini di tempo e così, ciò che ha preso vita lo scorso sabato 14 gennaio, sarà mandato in scena direttamente il prossimo 21 e, tra le altre cose, le anticipazioni presenti sul VicoloDelleNews ci hanno fornito numerosi spoiler tanto da farne una abbondantissima scorpacciata (attenzione alle indigestioni!). Cosa è successo? La puntata è risultata essere una delle più movimentate della nuova stagione e così, Lorenzo è stato cacciato dalla scuola di Amici per aver criticato malamente le coreografie di Emanuel Lo e Veronica Peparini, giudicandole - a suo dire - "coreografie di merd...". Al posto di Lorenzo è entrato nella scuola Simone Frazzetta, ballerino presente ai casting del programma e, se li avete seguiti lo riconoscerete senza troppi problemi. Riccardo Marcuzzo pare non riuscire a mantenere la "retta via" e così, dopo sfide e provvedimenti disciplinari, per lui è arrivata anche una sospensione di tre giorni per aver fatto il gesto dell'ombrello alla produzione che lo incitava a registrare il suo inedito in soli due giorni. Vittoria ha quindi preso il suo posto come caposquadra e, per punizione Riccardo, oltre alla sospensione, non potrà più registrare il suo inedito che invece lascerà spazio a quello di Federica Carta. Mike Bird ha fatto la sua attesa sfida ma ha avuto la meglio contro una ragazza davvero brava e talentuosa. La sfida a squadre vede una rimonta anche di Vittoria che vince - addirittura - contro Oliviero. In conclusione, la sfida a squadre è stata vinta dai Senza Piani ma non si conoscono gli esiti finali in quanto, per motivi di tempo, non c'è stata la possibilità di registrare la seconda parte delle sfide tra allievi. Questo nuovo anno però, si evidenziano fortemente le dinamiche maleducate degli allievi, come mai? I provvedimenti riusciranno a far rientrare la situazione? Staremo a vedere!

© Riproduzione Riservata.