ANTICIPAZIONI SOAP / Il Segreto, Una Vita, Beautiful puntate spagnole e americane: Rosario si trasferisce in America, stesso destino per Paciencia?

BEAUTIFUL, IL SEGRETO, UNA VITA: ANTICIPAZIONI SOAP (OGGI, 16GENNAIO 2017) - È tutto pronto per una nuova avvincente settimana di Beautiful, Il Segreto e Una vita, le tre soap che stanno spopolando sia in Italia che nei loro paesi d'origine. E proprio parlando di Beautiful non potremo fare a meno di preoccuparci per le sorti di Liam e Steffy, che finalmente sono riusciti a ricongiungersi dopo una lunga separazione. La coppia dovrà affrontare le nuove manipolazioni di Quinn e del suo braccio destro Eric, ormai sempre più tra le sue grinfie. Non è certo un caso che la Forrester abbia deciso di lasciare la casa sulla scogliera come ordinato dal nonno, trasferendosi a casa di Thomas. Per il momento, però, tra gli Steam non mancheranno le occasioni di incontro e le romantici situazioni nelle quali i loro sentimenti appariranno più che evidenti. Liam sarà profondamente generoso nei confronti della sua fidanzata, portandole persino la colazione in ufficio e mettendo ancora una volta le cose in chiaro con Wyatt. Dovrà stare lontano dalle loro vite, perché Steffy non lo ama. Ma il figlio di Quinn avrà ancora il tatuaggio e non mancherà di mostrarlo al suo fratellino! Non ci saranno dubbi neppure per i sentimenti di Maria Luisa e Victor nelle trame di Una vita: in Italia la coppia deve affrontare numerose avversità a causa della crudeltà di Lourdes, ma molte cose cambieranno quando la donna morirà lasciando campo libero alla felicità dei due ragazzi, che si fidanzeranno ufficialmente. E tra loro non mancheranno anche i primi momenti di passione! L'amore sarà nuovamente protagonista de Il Segreto grazie al sorprendente ritorno di fiamma di Raimundo e Francisca, che questa volta non sembreranno avere ostacoli all'orizzonte ad esclusione della decisione di Ulloa di non trascorrere la notte in compagnia della sua fidanzata. Il fatto non verrà condiviso dalla Montenegro che finirà persino per chiedere dei consigli ad Emilia a tal proposito.

BEAUTIFUL, IL SEGRETO, UNA VITA: ANTICIPAZIONI SOAP (OGGI, 16 GENNAIO 2017) - Con un po' di dispiacere i telespettatori di Beautiful, Il Segreto e Una vita sono costretti a dare l'addio a storici personaggio che per anni hanno appassionato con le loro storie. Sarà una partenza davvero molto triste quella che avrà luogo nelle puntata spagnole de Il Segreto di questa settimana. Rosario, infatti, deciderà di lasciare per sempre Puente Viejo, per trasferirsi in America insieme a Prado, diventata ormai una cantante famosa. Già qualche mese fa la matriarca della famiglia Castaneda aveva deciso di seguire la nipote a Madrid, ma il suo ritorno a casa aveva fatto per sperare in una sua definitiva permanenza. Purtroppo non sarà così e difficilmente la dolce Rosario si rivedrà in futuro nel complicato paesino spagnolo. Potrebbe essere questo anche il destino di Caroline nelle puntate americane di Beautiful: Thomas si rivedrà a Los Angeles, dopo un'assenza durata qualche mese a causa di altri impegni lavorativi dell'attore Pierson Fodè, ma sarà solo dato che l'ex amante e il figlio si sono fermati per qualche tempo a New York. Si rivedranno prima o poi? Il destino di Douglas sarà lo stesso degli altri bambini della soap, poi misteriosamente svaniti nel nulla? Per ora, per Thomas non sembrerà esserci un amore all'orizzonte, ad esclusione del grande affetto che continuerà a provare per Steffy: al suo ritorno a casa, i due fratelli Forrester si abbracceranno e trascorreranno lunghe serate a parlare, raccontandosi le rispettive grane in amore. Anche nelle puntate di Una vita ci sarà spazio per un triste addio: sarà Paciencia ad uscire di scena, per raggiungere a Cuba la sorella malata. In un primo momento Servante penserà di seguirla, ma poi sarà la stessa moglie a fargli cambiare idea. Non sembra essere previsto un suo ritorno per il momento, un domani chissà...

BEAUTIFUL, IL SEGRETO, UNA VITA: ANTICIPAZIONI SOAP (OGGI, 16 GENNAIO 2017) - Quante sorprese caratterizzeranno le puntate di Una vita, Il Segreto e Beautiful, in onda nei rispettivi paesi d'origine nella nuova settimana di programmazione! Ci sarà davvero da stupirsi, assistendo ad un clamoroso rischio corso da Celia in Una vita. La moglie di Felipe, infatti, sarà sempre più vicina a Cruz, il losco individuo da lei conosciuto ma che fin dal primo momento è riuscito a conquistare il suo cuore. Per soddisfare le sue richieste, la signora Alvarez Hermoso arriverà persino a mettere a rischio la sua stessa incolumità, portando cibo e denaro a Cruz, nascosto per evitare l'arresto. Nel frattempo, la sua relazione con Felipe proseguirà nel peggiore dei modi, tenendo conto che anche l'avvocato volgerà lo sguardo altrove, occupando di Huertas, la sua ex amante. La coppia aveva smesso di vedersi e di incontrarsi segretamente, ma fino a quando manterrà questa promessa? Guai giudiziari si intrecceranno anche nelle puntate spagnole de Il segreto, nelle quali sia Alfonso che Emilia dovranno affrontare delle situazioni particolarmente difficili. Prima sarà la volta del locandiere, che verrà accusato di omicidio da Cristobal, poi toccherà alla moglie, che si auto-proclamerà colpevole per la morte di Sol. Per entrambi la situazione si risolverà nel migliore dei modi! Nessun crimine avrà luogo a Beautiful anche se la cattiva per eccellenza farà un drammatico sogno ad occhi aperti: sarà Quinn, gelosa dell'amicizia che si è venuta a creare tra Eric e Katie, a immaginare di uccidere la rivale, vedendola a terra in una pozza di sangue. Si tratterà solo di un macabro pensiero o di un vero sogno premonitore?

