AVANTI UN ALTRO/ Debora non riesce a portare a casa il bottino: chi giocherà oggi, 16 gennaio 2017? Riassunto ultima puntata

AVANTI UN ALTRO, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, lunedì 16 gennaio 2017) - Oggi, lunedì 16 gennaio torna Avanti un Altro, il gioco preserale di Canale 5 presentato da Paolo Bonolis e puntuale come sempre alle 18.45. Anche questa edizione presenta non poche novità a partire dall'assenza del dottor Salvati, sostituito dal dottor Cristian già preso di mira dal presentatore, e dal salottino, popolato da vari personaggi dalla dubbia provenienza ed identità. Si confermano invece Stefano Jurgens, il fedele amico di viaggi Luca Laurenti e Miss Claudia, che nelle scorse edizioni ha vestito i panni della professoressa e della poliziotta. Prima di scoprire cosa accadrà, vediamo il riassunto della puntata di ieri.

A scoperchiare il pidigozzaro è il signor Domenico, un simpatico anziano pronto sempre alla battuta. Al suono di avanti il primo il presentatore invita il primo concorrente a sedersi sullo sgabello, si tratta di Michele, originario di Solofra, in provincia di Avellino, ma vive a Monza dove lavora come funzionario dell'Agenzia delle Entrate. Michele abbandona il gioco alla sua prima domanda ed il suo posto viene preso da Giada, maresciallo ventottenne delle Guardia di Finanza, originaria di Formia ma vive a Milano per lavoro. A porre la domanda è un personaggio del salottino, si tratta di Moglie e Buoi, ovvero Massimo, romano doc che ha sposato una donna vietnamita. Giada risponde correttamente alla domanda e sceglie il primo pidigozzo della serata dal valore di 15.000 euro, ma decide di ripescare, questa volta il pidigozzo nasconde ben 75.000 euro e si ferma. Il terzo concorrente della serata è Felice di Gagliate, un uomo di quarantasette anni che nella vita fa il becchino. Ad allietare questa puntata è la nuova Bonas, una ballerina spagnola protagonista anche del corpo di ballo di Ciao Darwin. Felice perde alla prima domanda ed ora tocca a Simona tentare di spodestare la campionessa. Si tratta di una giovane ragazza di ventiquattro anni di Empoli che va via anche lei alla prima domanda. A questo punto della puntata scende Luca Laurenti che si va a sedere a fianco del presentatore che intanto si è imbattuto in un nuovo concorrente, un personaggio un po' sui generis, nMassimiliano, pittore e cartomante della provincia di Lucca. Niente da fare anche per lui, ed ecco arrivare una nuova concorrente, Debora, romana di quaranta anni. A lei tocca la domanda fatta dai gemelli Fabrizio e Valerio, altri due personaggi bizzarri del salottino. La concorrente dà la risposta esatta e pesca un pidigozzo dal valore di 50.000 euro, il gioco va avanti, Debora continua a vincere ed aggiunge prima 15.000 e poi con l'ultima domanda della puntata altri 25.000. Ed ecco che in zona cesarini avviene il cambio della guardia, il posto di Giada viene preso da Debora che gioca all'ultimo divertente ma anche insidioso gioco per tentare di portare a casa ben 190.000 euro. Debora ce la mette tutta ma non ce la fa e a poche domande dalla fine è costretta a rinunciare alla possibilità di portare a casa il bottino e diventare così la prima campionessa di questa nuova stagione di Avanti un Altro.

© Riproduzione Riservata.