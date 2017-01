Adriano Occulto e Swami Caputo fidanzati? / Il Collegio, i due ragazzi si sono innamorati durante le registrazioni del docu-reality di Rai 2?

ADRIANO E SWAMI FIDANZATI? IL COLLEGIO, I DUE RAGAZZI SI SONO INNAMORATI DURANTE LE REGISTRAZIONI DEL DOCU-REALITY DI RAI DUE - Adriano Occulto e Swami Caputo si sono baciati è questa una delle ultime indiscrezioni che arrivano dal docu-reality Il Collegio che su Rai Due sta riscuotendo grandissimo successo. Si dice che la storia tra i due sia iniziata quest'estate quando è stata registrata la trasmissione che riporta dei ragazzi dei giorni nostri in un collegio di fine anni sessanta. Non è la prima volta che si parla di una storia tra Adriano e Swami, ma stavolta sembra esserci l'ufficialità di una relazione che avrebbe visto i due sedicenni decidere di mettersi insieme. C'è da considerare sempre il fattore spazio perchè i due abitano a molti chilometri di distanza visto che Swami è di Firenze e Adriano di Varese. L'amore però non conosce ostacoli e nonostante la ragazza abbia già definito la loro storia complicata tra i due c'è sicuramente un grande affetto e un rapporto che regala emozioni al pubblico.

ADRIANO E SWAMI FIDANZATI? IL COLLEGIO, I DUE RAGAZZI SI SONO INNAMORATI DURANTE LE REGISTRAZIONI DEL DOCU-REALITY DI RAI DUE. SCOPRIAMO CHI SONO - Il bacio tra Adriano Occulto e Swami Caputo de Il Collegio ha fatto parlare molto il pubblico che segue il docu-reality di Rai Due. Andiamo a conoscere i due ragazzi però da più vicino. Adriano Occulto ha sedici anni e viene da Brebbia in provincia di Varese. Il ragazzo ha detto più volte che non gli piace andare a scuola ed è dispiaciuto di essere stato bocciato in passato. La sua più grande passione è rappresentata dai motorini che vorrebbe imparare a riparare per farne un mestiero. Adriano dice sempre che si impara più uscendo e andando in giro che rimanendo seduti a casa. Si è vantato in passato anche di avere molte ragazza, clicca qui per il video di presentazione. Swami Caputo anche lei ha sedici anni e viene da Firenze dove vive con i suoi genitori e sua sorella. La sua più grande passione è la danza, al momento si esibisce in contemporanea, moderna e classica. Dice che per lei è un modo di sfogarsi dopo le difficoltà vissute a scuola. Dice sempre di avere poca autostima, ma comunque il suo carattere è ancora in formazione e può diventare una ragazza di successo, clicca qui per il video di presentazione.

© Riproduzione Riservata.