Albert Nobbs / Il film diretto da Rodrigo Garcia con Glenn Close stasera su Cielo (oggi, 16 gennaio 2017)

ALBERT NOBBS, IL FILM SU CIELO: IL CAST (OGGI, 16 GENNAIO 2017) – "Albert Nobbs" è un film drammatico basato su un racconto dell'irlandese George Moore. L'appuntamento con tale pellicola è previsto per lunedì 16 gennaio alle ore 21:15 2017. Dietro alla macchina da presa di questo film possiamo trovare Rodrigo García, regista colombiano nato a Bogotà nel 1959. Tra i suoi film più noti possiamo citare "Le cose che so di lei", "9 vite da donna" e "Mother and Child". Anche il cast che sarà possibile apprezzare durante la messa in onda del film è davvero di livello straordinario: la protagonista ha il volto, quasi irriconoscibile, della grandissima Glenn Close. Questa straordinaria interprete, nata nel Connecticut nel 1947, ci regala in questo film una delle migliori interpretazioni della sua brillante carriera. Numerosi i ruoli di grande livello che la Close ha regalato al suo pubblico nel corso degli anni: come non citare, per esempio, la perfida ed inarrestabile Crudelia De Mon in "La carica dei 101", la spietata Marchesa Isabelle de Merteuil in "Le relazioni pericolose" o la folle amante abbandonata in "Attrazione fatale"? Al suo fianco recita la giovane e graziosa Mia Wasikowska, attrice australiana classe 1989 che il grande pubblico ricorda per la sua interpretazione nel ruolo di Alice in "Alice in Wonderland". Nel corso della sua breve carriera ha recitato con registi di grande prestigio come Tim Burton, Mira Nair, Gus Van Sant, Jim Jarmusch e Guillermo del Toro.

ALBERT NOBBS, IL FILM SU CIELO: LA TRAMA (OGGI, 16 GENNAIO 2017) – Va in onda stasera su Cielo il film Albert Nobbs diretto da Rodrigo Garcia e con nel cast Glenn Close. Andiamo a vedere la trama di questa pellicola.

La trama - Nella Dublino del XIX secolo, Albert Nobbs (Glenn Close) è un irreprensibile cameriere in un albergo di lusso. Nessuno sospetta che dietro ai suoi abiti maschili si nasconda in realtà una donna: il nostro protagonista ha deciso di assumere un'identità di genere differente da quella biologica da ormai trent'anni per evitare le insidie che la società del tempo riservava alle donne sole. Nonostante svolga la propria professione con cura e professionalità, Albert nutre un sogno per il proprio futuro: il cameriere risparmia ogni penny del proprio salario per acquistare un piccolo negozio d'abbigliamento. La sua vita tranquilla è presto destinata a mutare in modi insospettabili: Joe Mackins (Aaron Taylor-Johnson) viene assunto dall'albergo come manutentore della caldaia. La civettuola cameriera Helen Dawes (Mia Wasikowska) è immediatamente attratta da lui e diventa in breve tempo la sua amante. Albert disapprova questo rapporto dato che ha capito subito che Joe è un pessimo soggetto con la passione per l'alcool e per la prepotenza. Poco tempo dopo verrà assunto Hubert Page (Janet McTeer), un imbianchino incaricato di rinfrescare le pareti dell'hotel: dato che l'albergo scarseggia di stanze, l'operaio è destinato a dividere il letto con Albert. Il nostro protagonista, ovviamente, accoglie la notizia con forte disagio perché teme che la stretta vicinanza possa tradire la sua reale appartenenza di genere. Effettivamente sarà così: nottetempo a Page basta solo un'occhiata per capire di essere di fronte ad una donna. Con sua grande sorpresa, però, Albert Nobbs scopre che il suo segreto è al sicuro: anche l'imbianchino, infatti, è una donna travestita da uomo. Albert, allora, visita Hubert nella sua casa e incontra Cathleen (Bronagh Gallagher), che vive assieme a lui proprio come una moglie. Il nostro protagonista racconta ai suoi amici la storia della sua vita: figlia illegittima di una nobildonna, ha passato l'infanzia in un convento di suore fino a quando sua madre non è morta, smettendo di pagare la retta. Ridotta in povertà e sola al mondo, la giovane è stata costretta a vivere per la strada, dove ha subito violenze indicibili. Da allora ha deciso di proteggersi travestendosi da uomo: grazie alla sua nuova identità era riuscita ad essere assunta come cameriere.

