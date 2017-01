Anticipazioni Il Segreto / Puntata del 16 gennaio: Prado ha una richiesta da fare a Emilia, riuscirà a realizzare il sogno di Matias?

IL SEGRETO, ECCO DOV'È ARRIVATA LA TRAMA - Si è concluso un nuovo appuntamento in prima serata de Il Segreto, una puntata che ha segnato un confine netto con il passato e che a visto i Mella entrare ufficialmente fra i nuovi protagonisti della soap opera. I due coniugi, che sono giunti in città con il desiderio di dare ai loro figli un luogo sereno in cui crescere, hanno subito messo gli occhi sul Jaral, facendo ad Aurora un'offerta difficile da rifiutare. La figlia di Pepa, dopo aver ottenuto la custodia di Beltran da una Francisca ossessionata dai sensi di colpa, ha negato a sua nonna l'acquisto delll sua casa, portando a termine in fretta e furia la compravendita con i Mella e la successiva partenza alla volta di Parigi. Aurora, però, sa che sua nonna non rinuncerà facilmente a Beltran, per questo è determinata a raggiungere Cuba, per affidare il piccolo alle amorevoli cure di Gonzalo e Maria. I Santacruz, intanto, hanno messo a punto un piano per eliminare Eliseo dalle loro vite e, per tenerlo alla larga dagli affari di famiglia, gli hanno offerto il controllo di una parte delle aziende. Il marito di Sol, determinato a non lavorare, ha insistito per avere quanto pattuito in contanti, ma in attesa di esaudire il suo desiderio, Severo ha chiesto altro tempo. Emilia e Alfonso, invece, sembrano essere ormai molto distanti e l'uomo, accecato dalla gelosia, ha riservato a sua moglie parole piene di disprezzo proprio al centro della piazza del paese, mettendo la donna in imbarazzo di fronte a tutti. Emilia, in lacrime ha trovato conforto fra le parole di Prado. Riuscirà a perdonare suo marito?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 16 GENNAIO - Il Segreto tornerà anche oggi con un nuovo appuntamento molto atteso da tutti i fan della soap. La puntata concluderà le vicende lasciate in sospeso dall'episodio in prima serata, ma darà il via a nuovi sviluppi che apriranno le trame della prossima settimana. Raimundo comincerà a intuire che fra sua figlia Emilia e il nuovo arrivato Cesar c'è qualcosa in più di un semplice rapporto locandiera - cliente e per questo cercherà di utilizzare tutta la sua influenza per far ragionare sua figlia. Raimundo, in particolare, cercherà di esaltare i pregi di Alfonso al fine di promuovere il loro riavvicinamento, ma Emilia avrà grosse difficoltà a perdonare suo marito, soprattutto dopo il gesto dell'uomo, che in paese, accecato dalla gelosia, si è rivolto a lei insultandola davanti a tutti. Nella puntata ci sarà spazio anche per molti momenti di leggerezza e per questo ritroveremo Prado pronta a fare una singolare richiesta a Emilia. La ragazza vorrebbe che Matias, influenzato dalla visione del film dedicato ai Tre Moschettireri, iniziasse a prendere delle vere lezioni di scherma. Riuscirà la piccola Prado a realizzare il sogno del suo amato?

