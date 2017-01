BEAUTIFUL/ Anticipazioni: Katie pretende la verità, Brooke avrà il coraggio di essere sincera? (Oggi, puntata 16 gennaio 2016)

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 16 GENNAIO 2017: BROOKE AMMETTE LA VERITA' - L'interruzione di Beautiful del weekend è arrivata nel momento meno opportuno ovvero nel momento della verità per quanto riguarda la disperata Katie e i due amanti clandestini. Distrutta dopo avere ascoltato la conversazione tra i Brill, la signora Spencer è corsa da Liam cercando di ottenere il suo aiuto in merito a quanto sta davvero accadendo. Sarà dunque l'ex marito di Steffy ad avere un ruolo di primo piano su quanto accadrà questo pomeriggio su Canale 5, a partire dalle ore 13:40. In tale episodio Liam convincerà Brooke a raggiungere lui e Katie, precisando che la questione non potrà proseguire ancora in questo modo. La donna merita sincerità in quanto diversamente perderebbe completamente il controllo delle sue azioni, affogando nuovamente i suoi dispiaceri nell'alcool. A quel punto alla madre di Hope non toccherà altro che prendere la situazione di petto e seguire le indicazioni dell'ex genero: si recherà nella casa sulla scogliera, dove troverà la sorella sotto shock. Liam deciderà di lasciare le due Logan da sole e lo scontro che seguirà sarà inevitabile: Brooke ammetterà di avere ripreso a frequentare Bill, ma cercherà di spiegare che tale relazione non potrà avere futuro e che da parte sua potrà dirsi già conclusa. I suoi chiarimenti avranno un seguito? A quanto pare, sembra che questa volta Katie non vorrà sentire ragioni...

