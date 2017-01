Belen Rodriguez / La showgirl argentina passa una splendida giornata con Santiago e Topolino! Foto (oggi, 16 gennaio 2017)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA SHOWGIRL PASSA UNA SPLENDIDA GIORNATA CON SANTIAGO E TOPOLINO, FOTO (OGGI, 16 GENNAIO 2017) - Come far felice tuo figlio se non presentandogli uno dei suoi eroi animati? Topolino non passa mai di moda e lo pensano anche probabilmente Belen Rodriguez e suo figlio Santiago. Sulla pagina di Instagram vediamo proprio la bella showgirl argentina insieme al piccolo con al loro fianco un gigantesco Topolino. A commento della foto Belen scrive un semplice ma efficace ''Felicidad'' e poi bastano il suo volto e quello del piccolo Santiago a farci capire come questo momento sia stato vissuto con grande emotività. Dalla foto e dai commenti non capiamo però dove Belen e il suo bambino abbiano incontrato Topolino, anche se probabilmente si può capire bene che nella foto ci troviamo di fronte probabilmente ad un evento oppure a uno dei parchi di divertimento sparsi in giro per il mondo. Secondo le ultime foto postate sui social però pare che Belen sia in Italia e quindi aumentano le domande dei follower su dove sia arrivato questo momento di grande ilarità, clicca qui per la foto e per i commenti dei follower.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA MAMMA VERONICA COZZANI SI GODE LA NEVE, FOTO (OGGI, 16 GENNAIO 2017) - Per la famiglia di Belen Rodriguez è il momento di godersi anche la neve e la positività che portano anche i momenti di maltempo che vive il nostro paese. La madre della showgirl argentina Veronica Cozzani ha postato una foto veramente simpatica del suo cagnolino che nel giardino di casa si fa strada nel sentiero fatto in mezzo alla neve e sembra puntare qualcosa in mezzo al ghiaccio, chissà se un uccello o un altro tipo di animale. Nel commento la donna scrive in maniera simpatica: "Siempre alerta", "Sempre allerta", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. La foto fa venire in mente anche a quanto probabilmente il piccolo Santiago, figlio di Belen Rodriguez, si possa divertire a correre con il cagnolino in mezzo alla neve con il momento che è davvero particolare e regala emozioni anche grazie a un po' di positività d affrontare il maltempo di questi giorni.

