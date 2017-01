CALENDARIO FILM AL CINEMA/ Dopo l'amore, Arrival, Nebbia in agosto e molti altri (settimana dal 16 al 22 gennaio 2017)

CALENDARIO FILM AL CINEMA, LE USCITE NELLE SALE: SETTIMANA DAL 16 AL 22 GENNAIO 2017 - In questa settimana, dal 16 al 22 gennaio 2016, sono numerosi i film in uscita nelle sale cinematografiche italiane. In tutti i cinema a partire da martedì 17 gennaio 2017, Segantini - Ritorno alla natura rappresenta un maestoso ritratto di Giovanni Segantini, uno dei maggiori autori delle arti figurative dell'Ottocento italiano nato ad Arco di Trento nel 1858. Oltre alla regia di Francesco Fei, questa pellicola può vantare la presenza del grande Filippo Timi, straordinario attore perugino che ha abituato il suo pubblico ad interpretazioni intense e cariche di forza. A partire da giovedì 19 gennaio, l'appuntamento per gli appassionati di cinema d'azione è con xXx - Il ritorno di Xander Cage, atteso sequel del film xXx: anche in questa pellicola il muscoloso e prestante Vin Diesel torna ad interpretare il prode Xander Cage, agente segreto dalle grandi abilità che combatte strenuamente perché le forze democratiche possano trionfare contro tirannia e criminalità. Al suo fianco recita la bellissima Nina Dobrev, nota al pubblico televisivo per aver interpretato la coraggiosa Elena Gilbert nella serie tv "The Vampire Diaries".

Giovedì 19 gennaio 2017, approderà su tutti gli schermi Arrival, pellicola fantascientifica diretta dal canadese Denis Villeneuve ed interpretata da un cast d'eccezione: i principali attori che sarà possibile apprezzare sono Amy Adams, Jeremy Renner e Forest Whitaker. La storia ci porta in un futuro prossimo in cui gli esseri umani dovranno fare i conti con una misteriosa invasione aliena: una valente linguista dovrà cercare di decifrare il linguaggio degli extra-terrestri per definire se la sopravvivenza della vita sulla Terra sia minacciata. Il ragno rosso è un thriller polacco che sarà proiettato in tutti i cinema a partire da giovedì 19 gennaio: si tratta di un lavoro di Marcin Koszalka, interpretato da Filip Plawiak, da Julia Kijowska e da Malgorzata Foremniak. Nella Cracovia degli anni Sessanta, un serial killer soprannominato dall'opinione pubblica 'Red Spider' semina il panico nella cittadinanza e sfugge ripetutamente alla caccia delle forze dell'ordine. Dopo l'amore, film francese diretto da Joachim Lafosse, approderà in tutti i cinema a partire da giovedì 19 gennaio: interpretato da Bérénice Bejo, Cédric Kahn e da Marthe Keller, questa pellicola racconta la storia di Marie e Boris, una coppia di coniugi che ha deciso di concludere il loro matrimonio. Purtroppo, il nostro protagonista non ha un lavoro stabile e non può permettersi di trasferirsi in un'altra casa: separati sotto lo stesso tetto, soffriranno in modo ancora maggiore la fine della loro unione.

A partire da giovedì 19 gennaio 2017, sarà possibile seguire la proiezione di Qua la zampa!, commedia adatta a tutta la famiglia diretto dall'ottimo Lasse Hallström ed interpretato da Dennis Quaid, da Gerry Scotti e da Britt Robertson. Bailey è un cane di famiglia che, grazie al suo particolare punto di vista, consegna un messaggio profondo e suggestivo agli spettatori. L'ora legale è una commedia italiana che uscirà sul grande schermo a partire da giovedì 19 gennaio. Diretta ed interpretata da Ficarra e Picone, la pellicola ci porta in un piccolo paese della bella Sicilia durante le elezioni comunali: un professionista della politica ed un outsider dalle buone intenzioni si scontreranno in un confronto all'ultimo sangue, spaccando in due la cittadinanza. Nebbia in Agosto è un film drammatico tedesco: la regia è stata affidata a Kai Wessel, mentre tra gli attori principali possiamo citare Ivo Pietzcker, Sebastian Koch e Thomas Schubert. Nella Germania nazista, Ernst è un piccolo orfano dal carattere difficile: per questo motivo verrà internato in un ospedale psichiatrico e diventerà oggetto di terribili esperimenti.

Giovedì 19 gennaio 2017, in tutti i cinema approderà Il mondo magico, film di Raffaele Schettino interpretato da Chiara Travisonni e da Alessandra Tavarone. La storia raccontata è quella di un disertore che, durante la seconda guerra mondiale, viene accolto da una giovane donna che si innamorerà perdutamente di lui. Come avremo modo di scoprire, la sua fiducia sarà davvero mal riposta. Doraemon, il film - Nobita e la nascita del Giappone. Giovedì 17 gennaio torna nei cinema la simpatia di Doraemon, curioso gatto blu proveniente dal futuro, protagonista di una serie di fumetti creata negli anni Sessanta da Fujiko Fujio. Questo 36esimo film dedicato alla sua figura ci mostra il nostro protagonista ed i suoi giovani amici tornare nella preistoria per avere la possibilità di vivere in un mondo privo di adulti.

