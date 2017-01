CHE DIO CI AIUTI 4/ Anticipazioni puntata 22 gennaio: tra Nico e Monica qualcosa succede ma....

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA 22 GENNAIO 2017. I fan di Che Dio ci aiuti 4 stanno cominciando ad abituarsi ai nuovi personaggi della fiction di Rai 1, anche perché le loro vicende stanno entrando sempre più nel vivo, dando vita a incroci sentimentali non di poco conto. Tra Monica e Nico potrebbe succedere qualcosa, ma le anticipazioni sulla quarta puntata in onda il 22 gennaio dicono che la ragazza continuerà a pensare che l’uomo adatto per lei sia Gabriele, che già volevo avere al suo fianco al matrimonio del suo ex. Il problema è che il giovane medico sembra essere al centro degli interessi di Valentina, quindi tra le due ragazze nasceranno delle scintille di gelosia. E non è da escludere che anche Nico cerchi di mettere in cattiva luce Gabriele, che non ha mai sopportato dall’inizio. Difficile quindi dire che la spunterà con chi. I fan non devono fare altro che aspettare e anche “tifare” per le coppie che ritengono sia meglio che si formino.

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E DIRETTA PUNTATA 15 GENNAIO 2017 Valentina decide di dire la verità a Gabriele, anche se lui sapeva già tutto per via delle telecamere di sorveglianza del parcheggio. Claudia decide di dire la verità al suo uomo. L’incontro di Monica non va per il verso giusto, ma la ragazza sembra essere interessata a Gabriele, che Nico invece detesta. Poco dopo riceve una brutta notizia: un suo ex l’ha invitata al suo matrimonio. Gabriele “costringe” suor Angela a ospitare il padre di Bruno, un bambino malato di leucemia in attesa di un trapianto di midollo. Il medico è intanto “tampinato” da Monica. Valentina deve seguire Bruno e tra i due sembra nascere un buon rapporto. Nico vorrebbe accompagnare Monica al matrimonio, ma lei ormai ha già chiesto a Gabriele di essere con lei quel giorno e lui ha accettato l’invito. L’avvocato è geloso anche se non vuol farlo trasparire.

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E DIRETTA PUNTATA 15 GENNAIO 2017 Angela convince Nico ad aiutarla a pedinare Claudia. Costanza, invece, cerca di far scoprire a Gabriele che è stata Valentina a bucare le gomme della sua macchina. Monica accetta invece di incontrare un uomo conosciuto con la app, nonostante Nico e Angela cerchino di dissuaderlo. In effetti la serata per la ragazza non va nel verso giusto. Azzurra accompagna Emma a fare shopping, con la speranza di aiutarla a capire come vestirsi. Nico indaga sulla persona incontrata da Claudia, scoprendo che è un falsario di documento. Così con Angela va a parlare con l’uomo che dice loro che Claudia non si chiama nemmeno così e che ha già cambiato identità. Così la suora decide di affrontarla, anche perché pensa chi si tratti di una donna ricercata per la morte di una collega. In realtà lei le svela che si tratta della vittima il cui cadavere non era mai stato trovato. Monica ha una nuova uscita che promette bene, dato che Nico le trova l’uomo che può essere adatto a lei. Tuttavia, l’avvocato sembra essere geloso. Azzurra, intanto, non sa come comportarsi con Emma.

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E DIRETTA PUNTATA 15 GENNAIO 2017 Su Rai 1 è cominciata la terza puntata di Che Dio ci aiuti 4. Nico cerca una ragazza con una app telefonica e la cosa sembra non piacere molto a Monica. Ma poi chiede al ragazzo di poter usare la stessa app: lui cerca di dissuaderla, ma alla fine lei decide di fare di testa sua. Valentina ha invece bucato le gomme a Gabriele. Suor Angela “indaga” invece su Claudia, una ragazza che sta organizzando un evento di beneficenza in convento, su richiesta del suo uomo, convinta che ci sia qualcosa in lei che ultimamente non va. E in effetti sente che in una telefonata è pronta a dare dei soldi a qualcuno. CHE DIO DI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E DIRETTA STREAMING TERZA PUNTATA 15 GENNAIO 2017 - Tra non molto, sul piccolo schermo di Rai 1, prenderà il via la terza puntata di Che Dio ci aiuti, l'amatissima fiction che vede al centro Elena Sofia Ricci, Diana Del Bufalo, Arianna Montefiori e Francesca Chillemi. Le anticipazioni in merito ai due episodi che verrà proposti a breve rivelano che Monica verrà invitata al matrimonio di un suo ex, e chiederà proprio a Gabriele di accompagnarla alle nozze, così da non doversi presentare da sola. Inutile dire che questo scatenerà la gelosia di Nico, anche se i due hanno concordato di rimanere amici. Nico, prima, aiuterà Monica a conoscere il mondo delle App di incontri; mentre Azzurra si occupa dello stile di Emma, portandola a fare shopping. Valentina, invece, deve fare i conti con lo sgarro fatto al Dottor Mattei: la giovane, infatti, gli ha tagliato le gomme della macchina... Come la prenderà Gabriele quando scoprirà che è stata lei? Vi ricordiamo che sarà possibile seguire la messa in onda di Che Dio ci aiuti 4 sintonizzandosi su Rai 1 dalle 21.25 circa, ma anche in diretta streaming video grazie al servizio offerto da RaiPlay, cliccando qui.

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 15 GENNAIO 2017 E NEWS: PARLA LINO GUACIALE - Lino Guanciale, amatissimo nel ruolo di Guido Corsi all’interno della fiction Che Dio ci aiuti, è stato protagonista solamente durante la prima puntata della fiction (oggi, 15 gennaio 2017, andrà in scena la terza), quando è stato celebrato il matrimonio con Azzurra (Francesca Chillemi). “Per due motivi” ha ammesso Guanciale in un’intervista esclusiva rilasciata a DiPiù Tv, quando si è trovato a spiegare come mai ha scelto di lasciare la serie “Il primo è che il mio personaggio aveva già fatto di tutto e, all’inizio della nuova stagione, corona il suo amore con Azzurra, il personaggio della Chillemi: si sposano. Arrivato a questo punto, c’era il rischio di ripetersi e annoiare. Il secondo motivo è che recitare in una serie lunga come Che Dio ci aiuti mi impediva di accettare altri ruoli. Così l’ho lasciata”. Il personaggio di Azzurra, al contrario di quello di Guido, è rimasto ancora al fianco di Suor Angela (Elena Sofia Ricci): l’avvocato, infatti, ha ricevuto un’offerta che non poteva certo rifiutare. “… Lui e la moglie decidono che lei lo raggiungerà presto a Londra, ma poi Azzurra viene continuamente bloccata da una serie di eventi legati al nuovo lavoro che ha trovato in una casa-famiglia” ha spiegato ancora Lino Guanciale a DiPiù Tv, per giustificare la lontananza dei due neo sposi.

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 15 GENNAIO 2017: VIDEO ANTEPRIMA - La terza puntata di Che Dio ci aiuti 4 si aprirà in camera di Azzurra ed Emma: mentre la prima si prepara per riprendere il suo tirocinio alla casa famiglia, la seconda sta preparando l'outfit perfetto per la sua uscita con Filippo. La 16enne, però, sceglie una gonna a righe, una felpa a fiori e delle calze fino al ginocchio che non fanno che peggiorare la situazione, per la disperazione di Azzurra. Anche Suor Angela, quando la vede, non è molto convinta, ma la rassicura sottolineando che anche Marie Curie - che ha vinto ben due premi Nobel - si vestiva malissimo: in risposta ottiene solo un glaciale 'Marie Curie è morta'. Nel frattempo, Monica sta preparando il piccolo Edo e Nico è alle prese con una App di incontri: dopo un'iniziale scontro tra i due, Monica lo raggiunge in ufficio e gli chiede di spiegarle come utilizzare al meglio la tecnologia, per conoscere qualcuno è uscire. Nico, però, è pronto a sottolineare che ci vuole istinto per queste cose, e non è certo che le App di incontri facciano proprio al caso suo. Come si risolverà la questione a Che Dio ci aiuti 4? Anche Valentina si sta preparando, e all'interno della sua borsa trova il coltello che ha usato per tagliare le gomme dell'auto a Gabriele: tenta di rimetterlo in cucina senza farsi vedere, a Suor Costanza la nota e le ricorda quello che ha fatto. Ci sarà un confronto tra il bel dottore e Valentina? Clicca qui per vedere la video anteprima della terza puntata di Che Dio ci aiuti 4 direttamente da RaiPlay.

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 15 GENNAIO 2017 E NEWS: L'INVITO DEL PICCOLO EDO - Sono davvero tantissime le novità della quarta stagione di Che Dio ci aiuti, a partire dai personaggi: il pubblico del piccolo schermo di Rai 1 ha dovuto dire addio a Guido, l'avvocato interpretato da Lino Guanciale, ma anche alla bella Margherita e al 'dottorino tanto carino' che aveva il volto di Andres Gil. Davide, il figlio di Guido e narratore di Che Dio ci aiuti, ha lasciato spazio al piccolo Edo, anch'egli pronto ad introduttore gli appuntamenti con la l'amata fiction. Stasera, domenica 15 gennaio 2017, andrà in onda la terza puntata in programma, che si aprirà proprio con le parole del nuovo, giovane protagonista figlio di Monica. L'attore che veste i suoi panni, Christian Monaldi, ha voluto ricordare a tutti i followers l'appuntamento in prime time e su Instagram ha scritto: "EDO..domani sera la terza puntata!!!! Pronti? #me #christianmonaldi #edo #chediociaiuti4 #chediociaiuti". Le anticipazioni rivelano che Monica, insieme a Nico, si interesserà al mondo della App di incontri: come finirà per lei? Nel frattempo, Azzurra va a fare shopping insieme ad Emma, mentre Valentina deve fare i conti con quanto è successo alle gomme dell'auto di Gabriele. Chi non si perderà l'appuntamento? Clicca qui per vedere il post di Christian Monaldi direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 15 GENNAIO 2017: UN'ALTRA ME - Terzo appuntamento con la fiction di successo Che Dio ci aiuti, che vede al centro Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela e che torna in onda oggi - domenica 15 gennaio 2017 - con una nuova puntata della quarta stagione. Continuano le vicende che vedono al centro Azzurra, ma anche Monica, Valentina ed Emma, le nuove ragazze entrare nei pensieri e nel cuore della religiosa a Fabriano. Il primo episodio in programma per il prime time si intitola "Un'altra me" (sarà poi seguito da "Sangue del mio sangue"). Suor Angela sarà alle prese con Claudia, una giovane donna che chiaramente nasconde qualcosa: oltre ad occuparsi di lei, Suor Angela cercherà anche di supportare Gabriele nella sua ricerca all'interno del Convento, per scoprire chi è il responsabile (o la responsabile) del torto che ha subito. Anche il Dottor. Mattei, dunque, si sta pian piano amalgamando nella trama di Che Dio ci aiuti. Monica e Nico diventano amici e lui le fa conoscere il mondo delle App di incontri, mentre Azzurra porta Emma a fare shopping. Proprio questa loro vicinanza, però, porterà a galla alcuni ricordi molto dolorosi, ma per chi?

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 15 GENNAIO 2017: SANGUE DEL MIO SANGUE - Il secondo episodio di Che Dio ci aiuti 4 in programma oggi, domenica 15 gennaio 2017, prende il titolo di "Sangue del mio sangue". Le anticipazioni rivelano che Monica andrà completamente nel panico: la giovane figlia di Valerio ha infatti ricevuto l'invito al matrimonio di una suoi ex, ma si rende conto che non ha nessuno da portare come accompagnatore, e non può certo presentarsi sola. Dal momento che si tratta proprio delle nozze di un ex: riuscirà a risolvere la situazione? Nel frattempo, Suor Angela aiuterà Bruno, il papà di un bambino che soffre di leucemia e che è in attesa di un midollo compatibile per poter affrontare il trapianto. Valentina avrà occasione di rimanere un po' affianco al piccolo, riscoprendo un lato del suo carattere che non credeva di avere. Che cosa capirà il personaggio interpretato da Arianna Montefiori?

CHE DIO CI AIUTI 4, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - In attesa di scoprire che cosa succederà in prime time più tardi a Che Dio ci aiuti 4, diamo uno sguardo a dove siamo arrivati lo scorso giovedì. Il convento è sempre più vivo e pieno di problemi a cui la povera suor Angela (Elena Sofia Ricci) deve far fronte ogni giorno. Il primo episodio si apre con due new entry della fiction di Rai 1, Monica (Diana del Bufalo) specializzanda in chirurgia nonché nipote di suor Angela che dopo un matrimonio lampo ha chiesto a sua zia di stare per un po' di tempo in convento, e Nico (Gianmarco Saurino) un avvocato molto avvenente che in cambio di un alloggio nel convento deve fornire assistenza legale gratis. Ma non è finita qui: suor Angela ha infatti accolto anche Valentina (Arianna Montefiori), una ragazza bella e spigliata che ama guadagnare soldi facili e che ora è costretta a lavorare nel bar del convento in seguito ad un accordo fatto con le suore. Non mancano come sempre Azzurra (Francesca Chillemi) e la quindicenne Emma che tentano in tutti i modi di avere un rapporto più sereno anche se è difficile vista la differenza di età e di modi di vedere la vita. Finalmente in convento è arrivata una buona notizia, Leone Gagliardi potrà essere sottoposto al trapianto di cuore e ad effettuare l'operazione sarà un giovane cardiochirurgo, il dottor Gabriele Mattei, una sorta di prodigio con il passato un po' burrascoso. Si scoprirà infatti che Gabriele è il figlio illegittimo di Leone, nato da una relazione extra coniugale di quest'ultimo con una sua dipendente. Gabriele cercherà in tutti i modi di vendicarsi di quel padre che lo ha abbandonato e preferirà effettuare l'operazione ad un suo amico piuttosto che a suo padre. Suor Angela capisce che sta avvenendo un'ingiustizia e grazie anche alle competenze di Nico fa sì che Leone possa sottoporsi all'intervento, ma venuto a conoscenza anche lui della verità decide di rinunciare fingendo di essere ubriaco. Nonostante il momento di arrabbiatura e di delusione, Gabriele decide di dare una seconda possibilità al suo vero padre e costruire insieme a lui quel rapporto che non hanno mai avuto. Intanto Azzurra e Emma passano sempre più tempo insieme per via della preparazione di un esame universitario, infatti Emma, in cambio di capelli sempre perfetti, ha deciso di aiutare Azzurra nella preparazione dell'esame di pedagogia ed il tempo passato insieme le aiuterà ad apprezzare i loro rispettivi caratteri. Il secondo episodio vede come protagonista la giovane Isa, una studentessa minorenne fidanzata con un ragazzo più grande di lei che l'ha fatta entrare in un brutto giro fatto di sesso, droga e alcol. Si dà il caso che il suo fidanzato sia il figlio del capo dipartimento dove lavora come docente la madre di Isa, per questo motivo la giovane ha deciso di non dire nulla a sua madre per non mettere a rischio il suo lavoro. Nel frattempo, dopo essere finita in coma etilico, Suor Angela decide di far stare Isa in convento in camera con Emma per aiutarla a passare questo brutto periodo in cui non si sente capita da nessuno e vorrebbe quasi farla finita, per non essere più un peso per sua madre. Quest'ultima grazie all'intervento di suor Angela capisce che sua figlia è stata vittima della violenza psicologica e fisica di un ragazzo e decide, mettendo da parte il lavoro, di schierarsi dalla sua parte e denunciare alla polizia quanto accaduto. Intanto tra Monica e Nico, tra uno scherzo e l'altro, comincia ad instaurarsi un bel rapporto di sana amicizia, decidono così di mettere da parte i rancori di dieci anni fa per ricominciare tutto da capo. La puntata si chiude con una bella novità, anche Gabriele entrerà a far parte di questa grande e pazza famiglia composta soprattutto da donne sull'orlo di una crisi di nervi.

