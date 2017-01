CHE TEMPO CHE FA / Da Floris a Roberto Bolle e Misty Copeland. all'esibizione di Nek: ecco cosa è successo nell'ultima puntata

CHE TEMPO CHE FA, L'INTERVISTA A FLORIS, L'ESIBIZIONE DI NEK E LUCIANA LITTIZZETTO PROTAGONISTA CON FAZIO: ECCO COSA E' SUCCESSO NELL'ULTIMA PUNTATA - Da Nek a Giovanni Floris, passando per il professor Alberto Mantovani, Roberto Bolle e Misty Copeland, Orietta Berti, Vincenzo Salemme e tanti altri. A Che Tempo Che Fa, come di consueto, i volti noti non mancano. Il cantante Nek canta 'Differente' e fa i salti di gioia per la vittoria in campionato del Sassuolo, per cui ha scritto un nuovo inno. Tanti temi sul tavolo, diversi tra loro a seconda degli ospiti interpellati. Mantovani ha parlato di tumori e meningite, mentre il duo Roberto Bolle e Misty Copeland di danza. Spazio anche alla presentazione del sequel di Smetto Quando Voglio con Edoardo Leo, il quale ha colto l'occasione di annunciare il terzo capitolo della storia, prossimamente in arrivo. Si scherza tanto e si ride di gusto, Luciana Litttizzetto è come sempre una delle protagoniste della serata. Immancabie il siparietto con Fabio Fazio, che ad inizio puntata ha intervistato il collega Giovanni Floris. Il conduttore di La 7 si è detto felice di tornare in Rai per l'intervista e si è complimentato con il padrone di casa: "La Rai la vedo bene finchè ci sono professionisti come te".

© Riproduzione Riservata.