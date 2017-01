CSI 15 / Anticipazioni puntata 16 gennaio 2017: la squadra a cacca di un killer. Detenuto o agente penitenziario?

CSI 15, ECCO DOVE SIAMO RMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 16 gennaio 2017, Italia 1 trasmetterà tre nuovi episodi di CSI 15, in prima Tv assoluta. Saranno il settimo, l'ottavo ed il nono, intitolati "La via della guarigione", "Omicidio di gomma" e "Fare accordi". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti: un insegnante di chimica molto popolare, Chet Messner (Mark Chadwick) viene ucciso mentre si trova a scuola e fra i suoi effetti personali viene ritrovato una minaccia scritta. Greg (Eric Szmanda) scopre più tardi che la vittima acquistava ogni mese polvere rossa di fosforo, che normalmente serve per creare metanfetamine. In seguito, la squadra individua uno dei ragazzi, Turk, che si rifornivano di droga dalla vittima, scoprendo che è stato ucciso con un unico colpo alla testa. Morgan (Elisabeth Harnois) scopre invece che Messner è stato ucciso con del cianuro messo in un foglio lasciato appositamente dove lo avrebbe dovuto trovare Turk. Le analisi rivelano inoltre che la mittente è Hannah (Bella Thorne), una delle studentesse del docente, ma la ragazza rivela di essere innocente, anche se ammette di averlo voluto morto perché tempo prima l'ha violentata. I test di Hodges (Wallace Langham) rivela invece che l'assassina è Rebecca Brewer (Myndy Crist), la madre di uno degli studenti. Mentre Morgan, Finn (Elisabeth Shue) e Sara (Jorja Fox) si trovano ad una conferenza specialistica, il resto della squadra indaga sull'omicidio di un uomo disciolto nell'acido. Ore dopo, l'hotel in cui si trovano le tre agenti vengono prese di mira da un misterioso cecchino. Russell (Ted Danson) scopre che il tiratore potrebbe essere in realtà l'assassino della vittima di cui si stanno occupando. Durante le indagini, non solo viene ritrovata morta un'amica di Finn, ma Sara realizza che una delle sue conoscenze sapeva che sarebbe avvenuta la sparatoria. Una volta ucciso il tiratore, Morgan e Greg (Eric Szmanda) scoprono che in realtà sono due le persone coinvolte nella tragedia: Cliff Ballard (Hugh Scott). Russell ricorda di averlo visto fra le vittime ed intuisce che si trovi ancora nell'hotel. La squadra riesce a concludere il caso prima che il cecchino uccida anche Sara. La squadra riprende le indagini sui due killer di Gig Harbor, ma tutti gli indizi sembrano non portare da alcuna parte. Russell in particolare interroga la madre adottiva di uno dei due criminali, che rivela di non essere mai stata a conoscenza dell'esistenza del gemello. Ore dopo, una ragazza viene ritrovata in condizioni cliniche pessime, drogata con allucinogeni ed oppiacei. La vittima viene associata ai due killer e Flynn intuisce che rappresenti in realtà un errore nel modus operandi dei killer. Con grande sorpresa della squadra, la vittima rivelerà in realtà di non essere stata rapita dai due killer, ma da un terzo uomo.

CSI 15, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 16 GENNAIO 2017, EPISODIO 7 "LA VIA DELLA GUARIGIONE" - All'interno di un'esclusiva clinica di riabilitazione di Los Angeles, una donna viene ritrovata morta nella piscina. Nel suo sangue vengono rilevate forti quantita di alcool e droga, che fanno pensare fosse ricaduta nel vortice delle due dipendenze. La squadra inizia ad indagare sul caso ed i sospettati principali diventano tutti i pazienti che in questo momento si trovavano nel Centro. EPISODIO 8 "OMICIDIO DI GOMMA" - Il cadavere di una donna viene scaricato in un vicolo, con indosso un abito da bambola in pelle cucito su misura. Il CSI deve indagare nel settore del fetish, in cui le persone indossano dei costumi per mantenere l'anonimato. Si scopre in seguito che la vittima è un nuovo membro del club, ma già così popolare da sconvolere tutti i rapporti sociali in modo traumatico. Inoltre, alcuni dei sospettati nascondono delle forti frustrazioni. EPISODIO 9 "FARE ACCORDI" - Dopo l'assunzione di un farmaco di routine, il compagno di cella di un detenuto in custodia cautelare impazzisce nel corso di una vaccinazione obbligatoria. Il detenuto Bruce Grady si rtrova così fatalmente pugnalato nella lavanderia. La squadra scopre che la vittima era un informatore regolare della Polizia, che faceva rapporto costante sugli altri detenuti e che di recente era diventato anche un informatore dell'FBI per il personale penitenziario.

br/>© Riproduzione Riservata.