DRAGON BALL SUPER/ Anticipazioni puntata 16 gennaio: Gohan dopo l’incidente si è ripeso. Cosa accadrà? Ecco dove siamo rimasti

DRAGON BALL SUPER, ANTICIPAZIONI PUNTATA 16 GENNAIO E RIASSUNTO ULTIMA - Torna oggi, lunedì 16 gennaio 2017, una nuova puntata del cartone animato giapponese Dragon Ball Super in onda su Italia 1. Prima di scoprire cosa accadrà oggi, vediamo dove siamo rimasti. Nella puntata di venerdì 13 gennaio del cartone animato giapponese, Freezer è tornato sulla terra, con centinaia di scagnozzi alle calcagna, per sfidare Goku. L'episodio andato in onda la scorsa settimana era intitolato La vendetta comincia, vediamo insieme cosa è successo ai nostri protagonisti.

Ecco dove siamo rimasti: Il vizioso esercito di Freezer attacca Gohan! Non trovando il sayan, il terribile mostro si è concentrato su Crilin, ricordando quando lo aveva ucciso molto tempo prima. Gohan ha chiarito subito che avrebbero potuto avere la meglio sui soldati, ma Freezer era un osso duro. Non potevano contare nemmeno sull'aiuto di Majjin Bu, che si era addormentato. Nonostante i numerosi tentativi, non erano riusciti a svegliarlo nemmeno con il solletico, dunque avrebbero dovuto fare a meno della sua esperienza in battaglia. Bulma ha chiesto al nemico di pazientare in attesa di Kakarot. Lord Freezer ha acconsentito, affermando che avrebbe atteso dieci secondi. Trascorso quel tempo esiguo il nemico ha dato l'ordine ai propri uomini di attaccare. Il genio delle tartarughe, Tensing, Gohan, Junior e Crilin si sono battuti coraggiosamente contro gli avversari, riuscendo a metterne moltissimi al tappeto. Il crudele Freezer ha detto di non essere sorpreso, visto che i suoi soldati non erano all'altezza, ma erano solo delle seconde scelte. Freezer osservando Gohan ha notato che lo aveva già visto da qualche parte, riuscendo poi a ricordare che era proprio il figlio di Goku e che, vedendo ciò che aveva appena fatto sul campo di battaglia, aveva ereditato la stessa forza del padre. Nel frattempo Crilin ha dimostrato di non essere molto in forma, e Tensing ha dovuto salvarlo da un attacco alle spalle di un avversario. Subito dopo Freezer ha dichiarato ai suoi uomini che chi fosse riuscito ad uccidere Crilin avrebbe ricevuto un pianeta a scelta in regalo. I nemici hanno cominciato ad attaccare tutti verso Crilin, ma Junior, Tensing, Gohan e il genio delle tartarughe si sono frapposti, mandando al tappeto il maggior numero possibile di avversari.

L'obiettivo di Freezer era ferire il cuore di Goku, uccidendo uno dei suoi migliori amici. Intanto lo stesso Goku e Vegeta si trovavano assieme al maestro Whis e Lord Beerus ad allenarsi. Whis ha interrotto l'allenamento, dicendo che erano migliorati molto rispetto a quanto erano arrivati. Beerus ha chiesto se volessero battersi con lui, ma Goku ha detto che non erano ancora al suo livello. Allora il dio della distruzione ha detto a Whis di spedire i due Sayan "in quel luogo" e il maestro li ha teletrasportati. Intanto sulla terra l'esercito di Freezer aveva circondato Crilin e gli altri guerrieri. Tuttavia il piccolo guerriero ha dimostrato di avere ancora molte abilità nel combattimento, schivando tutti gli attacchi dei nemici con estrema agilità e padronanza. Il maestro delle tartarughe gli ha detto di credere di più in sé stesso e nelle proprie capacità. Allorché Crilin ha sferrato un pugno fortissimo ad un nemico, e scagliato una potente onda di luce, che ha lasciato sgomenti gli avversari.

Il maestro delle tartarughe ha scagliato una potentissima onda energetica, che ha investito con una potenza inaudita gli avversari. Visibilmente deluso e contrariato Freezer ha incolpato il comandante dell'esercito di quanto stava accadendo e ha chiesto di porre rimedio, altrimenti ne avrebbe pagato le conseguenze. Uno dei guerrieri più forti è stato gettato nella mischia per distruggere Gohan, ma quest'ultimo ha detto che era appena nata sua figlia e voleva che crescesse in un ambiente sano e senza violenza. A quel punto il nemico è stato colpito da Tagoma con una forte onda energetica, che ha investito anche Gohan. Il giovane Sayan si è accasciato al suolo, ma Junior è riuscito a fermare la sua caduta. Il cuore aveva smesso di battere, ma lo stesso Junior è riuscito a farlo riprendere con un senzu, meglio conosciuto come fagiolo di Balzar.

