FABRIZIO CORONA, NEWS: L’EX RE DEI PAPARAZZI A POCHI GIORNI DAL PROCESSO (OGGI, 16 GENNAIO 2017) - Fabrizio Corona si avvicina la prima udienza del processo, che prenderà il via a partire dal prossimo 25 gennaio e lo porterà a rispondere dei reati di “intestazione fittizia di beni, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e violazione delle norme patrimoniali relative alle misure di prevenzione. Silvia Provvedi, nelle ultime ore, ha ribadito tramite il suo profilo ufficiale di voler restare accanto al suo uomo nonostante tutto, e ha postato un’immagine alla quale ha affidato un pensiero molto speciale: “Non permettere alle ferite di trasformarti in ciò che non sei e Non lasciare che il rumore delle opinioni altrui offuschi la tua voce interiore. Abbi il coraggio di seguire Cuore e intuizione. In qualche modo loro sanno che cosa vuoi Realmente diventare. Tutto il resto è secondario” (Cliccate qui per vedere lo scatto). Oggi, Corona è in carcere, ma Silvia Provvedi ha di recente ha ottenuto il “foglio di convivenza”, un documento che la rende, a tutti gli effetti, una di famiglia e le consente di recarsi in carcere per le visite di routine con gli stessi diritti di un congiunto. Per l’ex re dei paparazzi si sono riaperte le porte del carcere lo scorso ottobre, quando la Guardia di Finanza ha ritrovato nell'appartamento di una sua collaboratrice, Francesca Persi, una grossa somma di denaro, circa 1.7 milioni di euro, ai quali si aggiungono i 900 mila euro ritrovati qualche tempo dopo in Austria.

