FRANCESCA VACCARO / La moglie di Carlo Conti si confessa: i momenti più belli col piccolo Matteo (oggi, 16 gennaio 2017)

FRANCESCA VACCARO, LA MOGLIE DI CARLO CONTI SI CONFESSA: I MOMENTI PIU' BELLI CON IL PICCOLO MATTEO (OGGI, 16 GENNAIO 2017) - La moglie di Carlo Conti, Francesca Vaccaro, rompe il silenzio e racconta le sue emozioni dopo i grandissimi successi di suo marito. Siamo infatti vicini al Festival di Sanremo 2017 che suo marito condurrà ancora una volta con la solita personalità e la grande umanità dimostrata in tanti anni di televisione. Francesca Vaccaro ha rilasciato un'intervista a Vanity Fair raccontato la sua vita: "Ho conosciuto mio marito grazie al lavoro che facevo da costumista alla Rai. Sono una mamma un po' apprensiva. Entrambi ci teniamo che il piccolo Matteo cresca con i sani principi. Il bimbo è molto dolce, affettuoso e comunicativo. A quest'età poi ogni giorno è una nuova scoperta. Io e Carlo ricerchiamo sempre la normalità. Passiamo le serate a giocare con Matteo finchè non si addormenta. Il momento più bello poi è quando la mattina corre nel lettone dopo che si èsvegliato, ci prende la faccia ci da un bacio e dice che fuori c'è il sole".

FRANCESCA VACCARO, LA MOGLIE DI CARLO CONTI SI CONFESSA: LE CARRIERE (OGGI, 16 GENNAIO 2017) - Chi sono Carlo Conti e Francesca Vaccaro? I due si sono conosciuti in Rai proprio quando la donna faceva la costumista per la televisione di stato. I due si sono sposati il 16 giugno 2012 e l'8 febbraio di due anni dopo è nato loro figlio Matteo. Carlo Conti è nato a Firenze il 13 marzo del 1961 e ha vissuto una carriera di grandissimi successi sia da conduttore in televisione che in radio. Inizia a Firenze su Lady Radio per passare poi a Radio Firenze 2000 dove ottiene ottimi successi. Il suo Un ciak per artisti domani del 1981 diventerà poi un programma televisivo su Teleregione Toscana un anno dopo averlo lanciato in radio. Il successo di Succo d'arancia sullo stesso canale lo lancia in Rai dove esordisce nel 1985 con Discoring. Da quel momento sono numerosissimi i programmi che conduce, ma il vero successo arriva alla fine degli anni novanta dove ha un grande impatto con la trasmissione In bocca al lupo! che porterà a tantissime imitazioni. L'anno passato e ancora quest'anno è diventato il volto del Festival di Sanremo. In passato ha condotto anche Miss Italia, Affari Tuoi, Tale e Quale Show e tantissimi altri programmi di grandissimo successo.

