Fedez contro Marracash e Gue Pequeno / Le accuse e le risposte, cosa si sono detti? (oggi, 16 gennaio 2017)

FEDEZ CONTRO MARRACASH E GUE PEQUENO: LE RISPOSTE DI MARRACASH E GUE PEQUENO (OGGI, 16 GENNAIO 2017) - Alle parole di Fedez che arrivavano dopo l'intervista di Marracash al Corriere della Sera sono arrivate delle risposte. Infatti proprio Marracash ha pubblicato su Instagram quello che è uno screenshot di una conversazione probabilmente con l'amico Gue Pequeno, anche lui non proprio in ottimi rapporti con Fedez. In questo vediamo le parole di Fedez e Marracash che commenta: "Ma quando? Fantascienza". A queste segue la risposta dell'interlocutore che sottolinea: "Ma stai scherzando? Eravamo sempre insieme e non ha mai detto nulla", clicca qui per il post su Instagram. Da parte sua Gue Pequeno ha pubblicato un video che lo presenta su di uno scoglio con un mare meraviglioso alle spalle, probabilmente da una località esotica visto che il ragazzo indossa un costume e una semplice camicetta scozzese. Nel video si vede il rapper attaccare Fedez facendogli un po' il verso rispetto a quanto detto proprio dal rapper milanese, clicca qui per il video e per i commenti dei follower.

FEDEZ CONTRO MARRACASH E GUE PEQUENO: VOLANO PAROLE PESANTI (OGGI, 16 GENNAIO 2017) - E' da ieri che è scoppiata polemica tra Marracash e Gue Pequeno da una parte e Fedez dall'altra. Tutto è partito da un'intervista di Marracash al Corriere della Sera dove questo ha sottolineato: "Fedez e J-Ax non sono rapportabili a noi. Basta guardare alle rime e alle persone con cui collaborano per capire che loro sono una forma di pop. Fedez è una macchina da guerra del business e glielo riconosco, ma il mio fare musica ha obiettivi diversi". A questo ha reagito con un post su Instagram Stories proprio Fedez dopo una sfilata di Moschino dove i due si sono incrociati: "Deve essere frustante fare delle interviste ed essere costretti sempre a pronunciare il vostro nome perchè se no non vi ascolta nessuno. E poi tipo ieri ti vedo dal vivo e te lo dico in faccio e tu abbassi lo sguardo? Giusto per ribadire il nostro tour ha venduto centomila bighlietti, non è ancora il disco, la terza data del Forum è praticamente sold out e faremo la quarta. Fa male vero?".

© Riproduzione Riservata.