GREY’S ANATOMY 13/ Oggi, lunedì 16 gennaio 2017, non va in onda: ecco perché

GREY'S ANATOMY 13, OGGI NON VA IN ONDA (lunedì 16 gennaio 2017) - Bisognerà aspettare un po' prima di ritrovare sul piccolo schermo tutti gli intrecci e le storie dei Medici del Grey Sloan Memorial, in primis la dottoressa Meredith Grey. Stasera, lunedì 16 gennaio 2017, non andrà infatti in scena un nuovo appuntamento con Grey's Anatomy 13 su FoxLife: la settimana scorsa il pubblico della serie creata da Shonda Rhimes ha potuto assistere al mid-season finale, l’episodio numero 9 intitolato “Non hai fatto niente”: Grey’s Anatomy tornerà in scena solamente dal prossimo 27 febbraio, quando verrà trasmesso il decimo episodio intitolato “You Can Look (But You’d Better Not Touch)". Il grande interrogativo che ha inaugurato la paisà presa dalla serie è tutto incentrato su Alex Karev: il chirurgo pediatrico accetterà il patteggiamento per l’aggressione allo specializzando DeLuca (che ha chiuso la 12esima stagione di Grey’s), e finirà dunque in carcere, oppure continuerà a sostenere la sua innocenza supportato dall’amica Meredith? Rimarrà anche da capire dove ha scelto di andare Amelia, e come reagirà Owen a tutto quello che è successo… Al posto di Grey's Anatomy 13 andrà in scena la nuova serie tv "Notorius", con il primo episodio dal titolo "Il caso Keaton".

