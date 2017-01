HOUSE OF LIES 2/ Anticipazioni puntata 16 gennaio 2017: Marty non ricorda nulla del bacio? Al via la nuova stagione con Marty Kaan.

HOUSE OF LIES 2, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 16 GENNAIO 2017: LA SERIE - Al via nella seconda serata di Sky Atlantic di oggi, lunedì 16 gennaio 2016, la serie House of Lies 2, in prima Tv assoluta. Andranno in onda i primi due episodi, intitolati "Stocasticità" e "L'affare casinò". A distanza di tre anni dalla messa in onda negli USA, sbarca anche in Italia il secondo episodio della divertentissima black comedy capitanata dal team di management consulting, guidato a Don Cheadle, alias dell'attore Marty Kaan. Al suo fianco ritroveremo come sempre Kristen Bell nei panni della scaltra Jeannie Van Der Hooven, oltre a Ben Schwartz nel ruolo di Clyde Oberholt e Josh Lawson in quello di Doug Guggenheim. Purtroppo l'anno scorso i fan dello show hanno subito una tremenda batosta, dovuta alla decisione dell'emittente madre Showtime di non proseguire oltre la quinta stagione. Inspiegabile infatti il calo subito nel corso degli anni, nonostante House of Lies sia stata a tutti gli effetti un pilastro televisivo per il genere comedy. Durante un'intervista al presidente nel canale, David Nevins ha sottolineato come lo show abbia permesso di affrontare temi molto scottanti, solitamente tenuti alla larga da format simili, che invece preferiscono ripiegare verso altre tematiche. Dalla diseguaglianza razziale fino al modus operandi della polizia, spesso brutale, senza dimenticare il settore economico e l'identità di genere. Nel frattempo, noi italiani possiamo dichiararci soddisfatti di aver conosciuto House of Lies con forte ritardo rispetto ai cugini americani e possiamo dedicarsi alla visione dei nuovi episodi. La trama messa in scena nel secondo capitolo, riguarderà numerose novità sui protagonisti. Mentre The Pod e Marty dovranno infatti scontrarsi contro il nuovo CEO dello studio, Doug decide di sposarsi dopo essersi innamorato perdutamente. Parentesi rosa anche per Marty e Jeannie, alle prese con i loro sentimenti spesso inespressi. Clyde invece avrà molto da ridire su Marty, quando l'amico non riconoscerà il suo lavoro. Per visionare gli scatti fotografici delle puntate, consultare video e scoprire le novità su House of Lies 2, sarà possibile accedere alla pagina ufficiale Facebook dello show, disponibile a questo indirizzo.

HOUSE OF LIES 2, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 16 GENNAIO 2017, EPISODIO 1 "STOCASTICITÀ" - Marty e The Pod entrano in collisione per determinare chi sarà il loro nuovo cliente, acausa di un guasto nella comunicazione aziendale ed il comportamento riservato del soggetto. Alla fine, scoprono che si tratta del proprietario di un casinò di Las Vegass. Intanto, Jeanni torna dalle vacanze pagate dalla società e viene promossa a pieni voti dal nuovo CEO, nominato ad interim a campo della Galweather Stearn. A questo si aggiungono anche i ricordi sulla notte che ha trascorso con Marty e che diventano via via sempre più sfuocati. Ha un vero e proprio blackout su quell'incontro, esattamente come Marty. Una volta ricordato di avergli confessato il proprio amore, preferisce continuare a fingere che non sia mai successo, aiutata anche dal fatto che lo stesso Marty non sembra ricordare nulla di quanto è successo fra loro.

HOUSE OF LIES 2, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 16 GENNAIO 2017, EPISODIO 2 "L'AFFARE CASINÒ" - Marty, Doug e Clyde iniziano a lavorare al casinò di Las Vegas come consulenti. Qui incontrano Tamara, una vecchia compagna di classe di Marty, che ha aderito di recente all'azienda. Intanto, Jeannie ha un confronto accso con Julianne, ma il suo cattivo umore continuerà anche quando Tamara rovinerà l'incontro con il cliente di Las Vegas, proponendo una nuova implementazione ancora illegale e non sostiene ei piani originali di Marty. Quest'ultimo invece conclude un possibile accordo con un altro proprietario di casinò. Durante i festeggiamenti, sia Jeannie che Marty scopriranno che entrambi ricordano in realtà ciò che è successo quella notte.

