I BASTARDI DI PIZZOFALCONE/ Anticipazioni terza puntata 16 gennaio 2017: Marinella, la figlia di Lojacono, è in città. E ora?

I BASTARDI DI PIZZOLFACONE, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA ?16 GENNAIO 2017?: IL SUCCESSO DELLA FICTION - Grande successo per la fiction di Rai 1 che vede protagonisti Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini: dopo il doppio debutto della settimana scorsa, stasera - ?lunedì 16 gennaio 2017? - andrà in scena il terzo appuntamento con I bastardi di Pizzofalcone, un prodotto per il piccolo schermo ispirato alle opere di Maurizio de Giovanni. La prima puntata è da segnare per lo scorso 9 gennaio: in quell'occasione la serie ha portato a casa uno share pari al 25.5%, con quasi 7 milioni di spettatori al seguito. Anche la seconda puntata, in programma per il giorno seguente (martedì 10 gennaio 2017) ha ottenuto dati davvero soddisfacente, toccando il 25.46% con 6 milioni e 806mila telespettatori. Dopo aver ottenuto il permesso di indagare anche ai casi di omicidio, il team dell'Ispettore Lojacono ha dovuto dare la caccia a due assassini che hanno tolto la vita ad un autista e anche a colui che ha ucciso la moglie di un noto notaio di Napoli. Stasera, ne I bastardi di Pizzofalcone, la squadra dell'Ispettore si troverà invece ad indagare sulla morte di un'avvenente cameriera trovata senza vita nella cantina del fatiscente palazzo dove abitava insieme al marito.

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA ?16 GENNAIO 2017? - Nella terza puntata de I bastardi di Pizzofalcone il team dell'Ispettore Lojacono indagherà sulla morte di una bellissima cameriera, che è stata trovata senza vita in cantina, proprio nel vecchio condominio all'interno del quale viveva insieme a suo marito. All’inizio, è proprio l’uomo ad essere sospettato di omicidio, ma la squadra di Lojacono indagherà a fondo, facendo emergere altri due possibili sospettati del delitto. Inoltrandosi tra intrighi, litigi e dispute del condominio della vittima riusciranno infine a venire a capo del mistero. Nel frattempo, Marinella, la figlia dell’Ispettore Lojacono, è arrivata in città: come se la caverà il nostro protagonista con questa giovane che non vede da tanto tempo?

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - Più tardi, in prime time su Rai 1, prenderà il via una nuova puntata de I bastardi di Pizzofalcone: in attesa di vedere che cosa succederà, diamo uno sguardo a come è andata lo scorso martedì. La puntata parte con l'omicidio dell'autista ex galeotto Vincenzo Ramaglia, sul posto si recano Aragona e Lojacono che interrogano due donne anziane, le sorelle Filangieri Clelia e Giacinta. Dopo ciò viene fatto il punto della squadra di Palma, mentre avviene una discussione tra Romano ed Aragona. Alessandra Di Nardo si reca a Roma dalla sua donna segreta con cui ha una relazione, intanto Lojacono ed Aragona interrogano la moglie e la figlia della vittima. Pisanelli invece parla con l'amico frate Leonardo e confessa il suo parlare con la moglie morta: si scopre che ha un cancro. La dottoressa Rosaria della scientifica poi riceve la visita dell'ispettore e di Di Nardo, per dargli dettagli sul caso: così si può notare l'attrazione tra le due donne, infatti la dottoressa poi contatterà per messaggio la poliziotta. La figlia di Ramaglia riconosce un uomo di colore su cui la squadra indaga, così Aragona con l'ispettore lo interroga, ma lui afferma la sua innocenza. Lo stesso Lojacono poi riceve la visita dell'amico, che lo avvisa che il pentito che ha fatto il suo nome vuole ritrattare e gli consiglia di difendersi. Avviene poi l'omicidio del buttafuori Cosimo Capuano e così l'ispettore con la sua squadra interroga una donna delle pulizie che lavora nel locale dove lavorava la vittima. Quest'ultima fa il nome di un amico che verrà a sua volta interrogato: quest'ultimo pure fa il nome del boss che ora sta in carcere. La squadra quindi va a parlare con lui, che però si dichiara a sua volta innocente. Pisanelli si trova sul luogo dove muore un'altra persona anziana, e si convince sempre più che non si tratti di suicidi. Le due sorelle anziane, le Filangieri, vengono interrogate dalla p.m. Piras mentre Lojacono parla con il titolare di un circolo dove lavorava Capuano e si scopre che lì sono morti 3 ragazzi. Ottavia mostra le foto, e Lojacono scopre che le donne anziane sono coinvolte: così con Aragona, Di Nardo e Romano si reca a casa loro. Una volta lì con il mandato vogliono perquisire casa, ma Clelia mostra la pistola che ha ucciso Ramaglia e confessa tutto, spiegando tutta la storia. Lojacono però crede che anche le altre donne anziane sono coinvolte così parla con il senzatetto che ha visto tutto e grazie a lui capisce di aver ragione. Così mentre Pisanelli continua la sua indagine sulle morti degli anziani, tutte le donne coinvolte nell'omicidio confessano la loro colpevolezza. Alla fine del caso poi si incontrano Lojacono e Piras: tra i due una macchina scatta un bacio, ma Lojacono scopre di avere una visita. È arrivata sua figlia Marinella.

br/>© Riproduzione Riservata.