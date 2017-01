I DELITTI DEL BARLUME/ La loggia del cinghiale, anticipazioni puntata 16 gennaio 2017: un’omicidio durante un addio al celibato

I DELITTI DEL BARLUME, LA LOGGIA DEL CINGHIALE: ANTICIPAZIONI PUNTATA 16 GENNAIO 2017 - Secondo e ultimo appuntamento con la serie I delitti del BarLume: stasera, lunedì 16 gennaio 2017, andrà in scena sul piccolo schermo di Sky Cinema Uno l’episodio dal titolo “La loggia del cinghiale”. La settimana scorsa Massimo (Filippo Timi) e il commissario Vittoria Fusco (Lucia Muscino) hanno indagato in merito alla morte di una giovane donna, amica di Tiziana (Enrica Guidi), ma anche più tardi non rimarranno affatto con le mani in mano. Massimo, alle prese con la nuova cura che gli è stata prescritta e con le goccine che deve assumere di volta in volta, rimane invischiato in nientemeno che in un nuovo caso di omicidio. I confratelli della Loggia del cinghiale si riuniscono per il consueto sacrificio, che non comprende però spargimenti di sangue, né macabre scene di questo tipo, ma piuttosto un festino goliardico tra uomini per celebrare un addio il celibato. Il morto, però, ci scappa per davvero e Massimo, senza sapersi dare una spiegazione, si ritrova proprio tra coloro che hanno passato la serata tra bagordi e alcool: a causa delle medicine che sta prendendo, però, non sa assolutamente ricostruire cosa è successo la sera prima… Il commissario Vittoria Fusco prenderà in mano il caso: la verità verrà a galla?

