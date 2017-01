I bastardi di Pizzofalcone / Anticipazioni e curiosità quarta puntata 23 gennaio 2017: l’omicidio di un giovane scienziato e della sorella

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA 23 GENNAIO 2017 - Dopo la terza serata in programma oggi, il prossimo lunedì (salvo cambi di programmazione) la fiction I bastardi di Pizzofalcone tornerà in scena con la quarta puntata, che vedrà la squadra di Giuseppe Lojacono alle prese con un nuovo caso di omicidio. Dopo la moglie del notaio, l’autista e la cameriera Teresa, a Pizzofalcone saranno alle prese con un duplice delitto, che vede vittime un giovanissimo e brillante ricercatore e la sua bellissima sorella. I due vengono assassinati a sangue freddo all’interno del loro misero appartamento, e proprio un attimo prima che riescano ad ottenere il riscatto che aspettavano da tempo dalla vita, dopo tanti sacrifici. Inizialmente, per l’omicidio verrà sospettato il padre dei due ragazzi, magari desideroso di mantenere il controllo su entrambi i figli: ma in seguito, procedendo con alcune ricerche molto più approfondite, verrà a galla tuta la verità insieme all’anima oscura di colui o colei che ha commesso il delitto. Ci sarà inoltre da scoprire come se la caverà Lojacono nel suo ruolo di padre: la figlia Marinella, oggi 16 gennaio durante il terzo episodio de I bastardi di Pizzofalcone, confesserà di essere stata sospesa e che probabilmente verrà bocciata. Non sarà facile per l’uomo averla in casa: Lojacono è molto più allenato a risolvere casi che non a fare il padre, come procederà questa sfida?

