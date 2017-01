IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO/ Anticipazioni e news: nuova sfida per Jessica, Giuliana De Sio racconta Annalisa (oggi, 16 gennaio 2017)

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO: ANTICIPAZIONI E NEWS, NUOVA SFIDA PER JESSICA. GIULIANA DE SIO RACCONTA IL SUO PERSONAGGIO (OGGI, 16 GENNAIO 2017) - Dopo il debutto dello scorso venerdì, Il bello delle donna 4 - Alcuni anni dopo tornerà in scena con la seconda puntata venerdì 20 gennaio 2017: le anticipazioni rivelano che i modi spontanei e spigliati di Jessica, nel nuovo salone di bellezza che ha attratto tutte le più ricche donne della Capitale, cozzeranno un po’ con quelli della clientela. Per questo, Germana, Francoise e Luca la convinceranno a frequentare un circolo di tennis molto raffinato, dove il personaggio interpretato da Manuela Arcuri incontrerà nuovamente Nino Milano (Christopher Leoni). Nel cast della serie c’è anche Giuliana De Sio, che ha ripreso il suo ‘vecchio’ ruolo di Annalisa Bottelli: in un’intervista esclusiva rilasciata a Panorama l’attrice ha voluto sottolineare “Sgombriamo il campo una volta per tutte da ogni equivoco: Annalisa Bottelli non sono io, non mi assomiglia per niente ed è molto lontana da me. Sono io la prima a ridere quando leggo i copioni”. Giuliana De Sio ha anche raccontato alcune delle caratteristiche principali del suo personaggio: “è insopportabile, ha una stima bassa di se stessa, picchia duro ed è cafona, tratta male tutti e cerca con ogni mezzo di salire qualche gradino della scala sociale…”: pronti a scoprire che cosa avrà in serbo il futuro per questo personaggio, ne Il bello delle donne 4?

© Riproduzione Riservata.