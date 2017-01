IL PICCOLO PRINCIPE/ Su Canale 5 il film d’animazione ispirato al romanzo di Antoine de Saint-Exupéry

IL PICCOLO PRINCIPE, IL FILM D’ANIMAZIONE IN ONDA SU CANALE 5: IL CAST (OGGI, 16 GENNAIO 2017) - Su Canale 5, oggi lunedì 16 gennaio 2017, va in onda a partire dalle ore 21.10 il film di genere animazione Il piccolo principe (titolo originale Le Petite Prince). Una pellicola realizzata nel 2015 con durata di circa 108 minuti, per la regia di Mark Osborne che ha anche scritto il soggetto ovviamente traendo spunto dal noto ed omonimo romanzo scritto da Antoine de Saint- Exupéry. La sceneggiatura è stata ideata da Irena Brignull. Il film è stato prodotto dalla Orange Studio in collaborazione con la Onyx Films, la M6 Films, la On Animation Studios e la Paramount Animation mentre la distribuzione ai botteghini quanto meno in Italia è stata gestita dalla Lucky Red. Le musiche della colonna sonora sono state scritte da Richard Harvey con il supporto di Hans Zimmer, il montaggio è stato eseguito da Carole Kravetze Aykanian e Matt Landon.

IL PICCOLO PRINCIPE, IL FILM D’ANIMAZIONE IN ONDA SU CANALE 5: LA TRAMA (OGGI, 16 GENNAIO 2017) - Il film d’animazione racconta di una bambina che viene avviata da sua madre verso il mondo adulto e giorno dopo giorno verso sempre maggiori responsabilità e doveri. Un giorno la bambina si reca insieme a sua madre a fare un colloquio per poter entrare nella scuola più prestigiosa della città, la Werth Academy. Purtroppo però il colloquio non va come sperato e a rimanerci più male è soprattutto la mamma della bambina la quale decide di trasferirsi nel quartiere dove si trova la scuola, in modo da poter essere vicino a quel mondo, nonostante sua figlia non sia stata ammessa. La nuova casa si trova in prossimità di un’abitazione in cui vive un vicino alquanto bizzarro e particolare. Si tratta di un uomo anziano che in passato era stato un aviatore e che sta provando a sistemare il suo biplano. L’aviatore e la bambina fanno subito amicizia, così l’uomo inizia a raccontarle la storia di un ragazzino che ha incontrato alcuni anni prima nel deserto del Sahara, il Piccolo Principe. La bambina entusiasta di comprendere fino in fondo la narrazione, si reca sempre più spesso dal vicino di casa nonostante gli orari imposti dalla severa madre. Quando quest’ultima si rende conto che la figlia non ha rispettato i suoi orari, si arrabbia moltissimo e costringe la figlia a non uscire più di casa. Tuttavia, la bambina è molto curiosa di rincontrare il suo amico aviatore perché vuole conoscere la fine della storia del Piccolo Principe, ma quando apprende della morte del Principe si arrabbia molto con l’aviatore e va via. Quando però la bambina viene a sapere che l’amico aviatore è stato portato in ospedale, decide di intraprendere lei stessa il viaggio alla ricerca del Piccolo Principe. Tuttavia, mentre cerca di riparare il biplano, cade e sviene sognando un incontro magico con il Piccolo Principe. Al suo risveglio la bambina si reca con sua madre dall’aviatore comprendo appieno il significato dell’amicizia e dell’amore.

