ISOLA DEI FAMOSI 2017/ Concorrenti e news: Desirée Popper, Giulia Calcaterra ed Elena Morali si sfideranno a Pomeriggio 5 (oggi, 16 gennaio 2016)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, CONCORRENTI E NEWS: DESIREÉ POPPER, GIULIA CALCATERRA ED ELENA MORALI, SFIDA A POMERIGGIO 5 PER UN POSTO FRA I NAUFRAGHI (OGGI, 16 GENNAIO 2017) - L’Isola dei Famosi 2017 prenderà il via a partire dal prossimo 30 gennaio, quando tutti i naufraghi raggiungeranno le bianche spiagge dell’Honduras; ma a quanto pare le acque per alcuni di loro sono già abbastanza agitare e il gossip, negli ultimi giorni, continua a rilasciare indiscrezioni, fra conferme e smentire, di quello che sarà il cast ufficiale della nuova edizione. Come rivelato nel corso degli ultimi giorni, Wanna Marchi e Stefania Nobile non salperanno alla volta dell’Isola e al loro posto, se le voci saranno confermate, potrebbe esserci Samantha Degrenet. Confermati il rapper Moreno e Dayane Mello, la modella nota per la sua partecipazione a Ballando con le stelle e Monte Bianco – Sfida verticale, ma anche per aver fatto scalpore indossando, sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, un abito con spacco vertiginoso. Dati per certi anche l’ex tronista Lucas Peracchi e l’ex corteggiatrice Giulia De Lellis, la cui partecipazione, però, è contornata da un alone di mistero e potrebbe essere anticipata da un televoto che porterà i telespettatori ad avere l'ultima parola sulla sua presenza. Intanto, l’account ufficiale dello show, nella serata di ieri, ha svelato una piccola novità: “In settimana a Pomeriggio 5 Desirée Popper, Giulia Calcaterra ed Elena Morali si contenderanno un posto nel cast della nuova #Isola!” (Cliccate qui per visualizzare il messaggio). Chi fra loro otterrà un posto sulla zattera? Non resta che aspettare ancora qualche giorno per avere la conferma ufficiale sul cast che partirà alla volta dell’Isola, ma ciò che ormai è certo è la presenza di Wladimir Luxuria come opinionista al fianco della conduttrice Alessia Marcuzzi, e di Stefano Bettarini, inviato in Honduras al posto di Alvin.

© Riproduzione Riservata.