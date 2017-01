Il Collegio Rai 2, Concorrente espulso / Adriano Occulto, Alessio Milanesi, Pietro Dell'Acqua e Federico Nobile gli studenti a rischio (terza puntata)

IL COLLEGIO RAI 2, CHI È STATO ESPULSO? ECCO I STUDENTI A RISCHIO (TERZA PUNTATA) – Il momento principale del terzo appuntamento del docu-reality Il Collegio su Rai 2 è senza dubbio il nome del primo concorrente che verrà espulso dopo che ha fatto letteralmente impazzire il preside nel corso della passata settimana. Infatti, nel video anteprima pubblicato dalla Rai sul proprio sito ufficiale, si vedono le ragazze che all’interno del dormitorio manifestano le proprie preoccupazioni per quello che potrebbe succedere. In particolare c’è il sentore che qualcuno possa essere effettivamente espulso dopo le tante minacce delle precedenti puntate. I nomi a rischio, secondo le ragazze, sono quelli di Adriano Occulto, Alessio Milanesi, Pietro Dell'Acqua e dello stesso Federico Nobile. Molta preoccupazione c’è anche nel dormitorio dei ragazzi dove tra una battuta e l’altra, si è consci come l’avventura del programma sia arrivata al capolinea per uno di loro. Mentre discutono si accorgono che uno dei sorveglianti che ironicamente etichettano come Zio Fester della Famiglia Adams, sta facendo il solito giro perlustrativo per cui in ragione della regola del collegio che vieta di stare svegli dopo lo spegnimento delle luci, sia nel dormitorio dei ragazzi che in quello delle ragazze, ognuno prende il proprio posto nel letto per addormentarsi.

© Riproduzione Riservata.