Il Collegio, Rai 2 / Terza puntata: diretta, studenti ed eliminati. Qualcuno sarà davvero espulso stasera? (Concorrenti, oggi 16 gennaio 2017)

IL COLLEGIO RAI 2, TERZA PUNTATA: DIRETTA, STUDENTI ED ELIMINATI, LE CONVITTIADI E UNA LEZIONE DI SCIENZE PARTICOLARE - Il Collegio torna in scena sul piccolo schermo di Rai 2: stasera, lunedì 16 gennaio 2016, verrà trasmessa la terza puntata del programma, che mischia efficacemente il linguaggio del reality show con quello dell'observational documentary. Come sempre, i protagonisti - sono rimasti in gioco ancora 16 studenti - dovranno rispettare le rigide regole che venivano imposte negli anni '60 all'interno delle scuole, seguire le lezioni e impegnarsi in quelle - talvolta - particolari materie di studio che bisognava conoscere per riuscire ad ottenere la Licenza Media. Se la settimana scorsa a Il Collegio è stata organizzata una gita, a cui hanno preso parte solamente gli studi meritevoli, anche per il prime time di oggi ci sarà una grande sorpresa all'interno del Collegio Convitto di Celana: verranno infatti organizzate le 'Convittiadi', ovvero gare sportive che terranno i protagonisti impegnati per un giorno. Ci sarà poi una lezione di scienze davvero particolare, durante la quale bisognerà sezionare un cuore animale vero. Non mancherà, infine, un'altra sfida davvero particolare: una bella caccia al tesoro in latino... Come se la caveranno i protagonisti de Il Collegio?

IL COLLEGIO RAI 2, TERZA PUNTATA: CHI È RIMASTO NELLA SCUOLA? - Sono partiti in 18, ma sono rimasti - almeno per il momento - in 16 all'interno del Collegio Convitto di Celana. Il Collegio, programma proposto sul piccolo schermo di Rai 2, è pronto ad andare in scena con la terza puntata in programma e dopo i saluti di Letizia e Davide Erba (questo proprio la settimana scorsa), scopriamo chi ritroverò impegnato tra i banchi: ci saranno Carla Addonisio, Swami Caputo, Jenny De Nucci, Pietro Dell'Aquila, Silvia Di Santo, Marika Ferrarelli, Dimitri Tammaro Iannone, Veronica Mastro, Alessio Milanesi, Filippo Moras, Federico Nobile, Adriano Occulto, Ludovica Olgiati, Arianna Pasin, Giovanni Petrigliano e Filippo Zamparini. Il preside, in ogni caso, è deciso a prendere seri provvedimenti dopo le rivolte della settimana scorsa, ed è probabile dunque che assisteremo ad un'espulsione: qualcuno dovrà davvero andarsene? Non mancherà, infine, la voce narrante di Giancarlo Magalli anche durante la terza puntata de Il Collegio.

IL COLLEGIO, TERZA PUNTATA: ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI LA SETTIMANA SCORSA - In attesa di scoprire nel dettaglio quello che succederà nella terza puntata de Il Collegio che andrà in scena più tardi, diamo uno sguardo a quello che è successo la settimana scorsa. La mattina degli studenti de Il Collegio inizia alle sette e mezza, con la sveglia rumorosa dei sorveglianti; dopo questo risveglio per niente amorevole, i ragazzi si preparano per una faticosa giornata e sono obbligati, come ogni giorno, a bere un cucchiaio di olio di fegato di merluzzo che, pare, si dicesse fosse un ottimo antibiotico naturale. Come volevasi dimostrare, l'intruglio viene sputato dai ragazzi appena varcato l'uscio, sulla sfortunata pianta decorativa dell'aula. Per quanto riguarda le lezioni, si parte con quella di italiano, dove i ragazzi entrano in contatto con le poesie di Ugo Foscolo e la intramontabile Infinito di Giacomo Leopardi, che dovranno imparare a memoria con risultati molto diversi tra di loro: un altro compito è quello di scrivere una poesia di proprio pugno, che esprima il concetto di limite, e anche in questa occasione i collegiali si differenziano per sensibilità e carattere. Le lezioni continuano con corsi di economia domestica, dove le signorine imparano a impastare, e di abilità tecniche, per i signori, lezioni di matematica, musica e quant'altro: anche in queste occasioni emergono le personalità di tutti gli allievi, tutte molto sfaccettate. Milanesi, Nobile e Moras sono tra i ragazzi più indisciplinati, e con le loro continue marachelle si conquistano la punizione di sbucciare un enorme cesto di patate; il collega Adriano Occulto, invece, deve subire l'isolamento in palestra, in cui rimarrà completamente da solo per un intero giorno, e questa esperienza gli servirà a riflettere e calmarsi, e a pensare spesso alla compagna Jenny. Nel programma, emergono molto i rapporti che i collegiali instaurano tra di loro, per esempio tra il sensibile Davide, che lascerà il collegio, e l'amico Filippo che invece lo sprona ad essere più forte e determinato; un altro aspetto molto interessante e piacevole è la forte solidarietà che si evince soprattutto nelle situazioni di rimproveri e punizioni, sia tra i maschi che le femmine, e anche tra i due diversi generi. Per esempio, al momento dell'isolamento di Adriano, i compagni escono di notte per cercarlo, mentre nel momento della severa punizione di Marika, che per il possesso di cellulare non può partecipare alla gita didattica, le amiche si associano in gruppo in una sommossa generale: aspetti, questi, che determinano uno senso spiccato di gruppo. Il programma continua con la gita, dove i ragazzi imparano a fare la brace, tagliare le cipolle, e ad esprimere se stessi attraverso la lettura delle proprie poesie.

br/>© Riproduzione Riservata.