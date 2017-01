LA BONA SORTE, CHI È? FATO BENEVOLO IN SOFFITTA, AVANTI UN ALTRO PUNTA SU FRANCESCA BRAMBILLA (OGGI, 16 GENNAIO 2017) - Torna "Avanti un Altro" e la curiosità dei telespettatori riguarda la bona Sorte: chi è? Fato Benevolo in soffitta, perché il programma condotto da Paolo Bonolis punta su Francesca Brambilla. I fan delusi dall'uscita di scena della bella Paola Caruso, che è stata sostituita da Guadalupe Gonzalez, possono rifarsi gli occhi anche con la bella Aliena bionda. Francesca Brambilla è nota anche per essere ospite fissa della trasmissione "Quelli che il calcio", come madrina dell'Atalanta, la sua squadra del cuore, e come Ombrellina della MotoGP. «Eccociii!!finalmente @Avanti1Altro domani potrete scoprire il mio personaggio.. intanto vi do solo un assaggino!» aveva scritto ieri su Twitter per annunciare il suo ritorno sul piccolo schermo (clicca qui per visualizzare il tweet con la foto). Nella foto pubblicata la sexy showgirl indossa un abito celeste in pizzo trasparente che lascia intravedere le sue forme generose.

LA BONA SORTE, CHI È? FATO BENEVOLO IN SOFFITTA, AVANTI UN ALTRO PUNTA SU FRANCESCA BRAMBILLA (OGGI, 16 GENNAIO 2017) - È Francesca Brambilla l'aliena supersexy di "Avanti un Altro", il programma di Mediaset condotto da Paolo Bonolis. Bellezza prorompente quella della showgirl, che a SHOT Magazine ha confermato la sua preferenza per i programmi che fanno ridere le persone: «Oltre a essere un programma comico, è anche molto di rispolvero scolastico, quindi una sorta di ripasso per chi lo guarda da casa». Oltre a parlare del programma, Francesca Brambilla ha parlato del rapporto con il suo corpo, del quale non cambierebbe nulla. «La maggior parte delle donne di oggi invece è tutta rifatta e, come se non bastasse, allo stesso modo. Sembrano delle bambole di plastica» ha spiegato l'aliena di "Avanti un Altro", che però comprende le donne che ricorrono alla chirurgia perché hanno effettivamente dei difetti fisici. Qual è invece la sua città del cuore? Dubai, che ha frequentato sin da piccola con la sua famiglia per gli affari di suo padre: «È stata una città dove ho avuto una "fuga d'amore" col mio ex fidanzato: ci siamo incontrati li di nascosto. È la città della mia follia e mi ricorda dei bellissimi momenti» ha raccontato Francesca Brambilla.

