LE BUREAU - SOTTO COPERTURA/ Anticipazioni puntata 16 gennaio 2017: qual è la vera identità di Guillarme? Sbarca in Italia la serie spy francese.

LE BUREAU - SOTTO COPERTURA, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 16 GENNAIO 2017: LA SERIE - Sbarca in Italia nella seconda serata di Sky Atlantic di oggi, lunedì 16 gennaio 2017, il crime francese Le Bureau - Sotto copertura, in prima Tv assoluta. Il successo della serie le ha già permesso di riscuotere un forte gradimento da parte di pubblico e critica, oltre che a farle conquistare il titolo di Miglior show mai prodotto in Francia. Il debutto sui nostri piccoli schermi avverrà grazie ai primi due episodi, intitolati "Ritorno alla normalità" e "Il ritorno di Cyclone". Il titolo originale dello show, Le Bureau des Legendes, richiama il nome degli agenti segreti in servizio in un ufficio molto particolare, collegato alla sicurezza nazionale. Ad ognuno di loro verrà affidata una falsa identità e per lungo tempo saranno costretti a vivere in Paesi molto distanti dalla patria, alla ricerca di informatori su cui fare affidamento. L'idea del creatore Eric Rochant per l'emittente Canal +, si rifà ad una storia realmente accaduta ed a testimonianza veritiere di ex spie, oltre a trarre ispirazione dalla cronaca attuale. La trama si concentrerà su Guillame Debailly, conosciuto come Malotru ed interpretato da Mathieu Kassovitz, un funzionario che ritorna a Parigi dopo sei anni di spionaggio in Siria. Combatutto fra l'amore e la fedeltà ad i suoi ideali, l'agente dovrà affrontare la sua sfida più grande: ritornare alla normalità. Una vita fatta di relazioni con i colleghi, la figlia e l'ex moglie, ma lo scoglio più grande sarà annullare gli anni di menzogne e riprendere in mano la propria vera identità. Al fianco di Kassovitz troveremo inoltre Jonathan Zaccaï, Jean-Pierre Darroussin, Léa Drucker, Sara Giraudeau e Florence Loiret Caille. Indirettamente coinvolta nelle riprese, la DGSE reale non ha preso parte alla produzione, dando tuttavia il via libera per i sopralluoghi della sede dell'Intelligence. La trama sarà quindi il più realistica possibile, prevedendo anche delle location originali. Un esempio è il ristornate che vedremo all'interno della prima stagione in cui vengono formati gli agenti segreti. Alcuni particolari, tuttavia, sembreranno impossibili, anche se del tutto veritiere. Lo show è stato promosso di recente ad una seconda stagione, girata nel 2015, e in concomitanza con gli attacchi terroristici avvenuti nella capitale francese. Inevitabilmente, quindi, la realtà entrerà nella finzione con prepotenza. In particolare il primo capitolo ha riscotto una critica fortemene positiva in Francia, soprattutto per il soggetto, l'interpretazione di tutti gli attori, Kassovitz in primis, e la rigorosa ricostruzione di archi narrativi ricchi di colpi di scena.

LE BUREAU - SOTTO COPERTURA, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 16 GENNAIO 2017: LA TRAMA - All'interno della Direzione generale per la sicurezza esterna, DGSE, un reparto conosciuto come il Bureau des Legendes, dirige in modo più o meno legale gli agenti più impotanti al sevizio della Francia, all'interno di missioni collegate con Stati esteri. L'incursione in location estranee, porterà gli agenti ad assumere come missione principale l'identificazione delle persone da poter assumere come informatori ufficiali. Operando nell'ombra, esattamente come delle vere e proprie leggende, dovranno seguire passo passo un'identità costruita e creata da zero, che prevede la presenza sul campo anche per diversi e lunghi anni. Guillaume Debailly, tornato da una missione clandestina durata sei anni in Siria, contrariamente alle norme i sicurezza, non sembra aver abbandonato del tutto la sua identità con cui ha convissuto troppo a lungo.

© Riproduzione Riservata.