Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato / Il film diretto da Peter Jackson stasera su Tv8 (oggi, 16 gennaio)

LO HOBBIT - UN VIAGGIO INASPETTATO, IL FILM SU TV8: IL CAST (OGGI, 16 GENNAIO 2017) – "Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato", stasera in onda su Tv8, è un film fantasy prodotto nel 2012 che si basa sul romanzo "Lo Hobbit" scritto nel 1937 da J. R. R. Tolkien, uno dei maggiori scrittori inglesi del Novecento. L'appuntamento con questa pellicola è previsto per lunedì 16 gennaio alle ore 21:15 su Tv8. Venendo a parlare della sua regia, dietro alla macchina da presa possiamo riconoscere la presenza dell'australiano Peter Jackson, grande conoscitore del mondo di Tolkien: è stato proprio lui, infatti, a dare vita alla celebre trilogia basata sulla saga letteraria "Il signore degli Anelli". Per quanto riguarda il cast che sarà possibile apprezzare durante la messa in onda del film, il protagonista è stato interpretato da Martin Freeman, volto noto al grande pubblico televisivo per aver interpretato il mitico dottor John Watson nella popolare serie "Sherlock". Lo stregone Gandalf, invece, ha nuovamente il volto del magistrale attore inglese Ian McKellen: tra le sue maggiori interpretazioni ricordiamo quella in "Lo straniero che venne dal mare", "Follia" e "X-Men - Conflitto finale". Citiamo, infine, la presenza di Richard Armitage, ottimo attore nato a Leicester nell'agosto del 1971: come dimenticare la sua interpretazione del crudele sceriffo Guy di Gisborne nella serie televisiva "Robin Hood" o quella del gelido industriale John Thornton nel period drama "Nord e Sud".

LO HOBBIT - UN VIAGGIO INASPETTATO, IL FILM SU TV8: LA TRAMA (OGGI, 16 GENNAIO 2017) – Andiamo a vedere la trama di ''Lo Hobbit - un viaggio inaspettato" che va in onda stasera su Tv8.

Trama: Arrivato alla venerabile età di 111 anni, lo hobbit Bilbo Baggins (Ian Holm) inizia a scrivere il resoconto completo delle sue avventure, risalenti a circa sessant'anni prima. Desidera che suo nipote Frodo (Elijah Wood) le legga con attenzione e ne tragga ispirazione. Tutto ebbe inizio molto prima che Bilbo nascesse: il re nano Thrór (Jeffrey Thomas) era riuscito faticosamente a garantire al suo popolo un'era di prosperità e di pace. Purtroppo tutto finì a causa del crudele ed avido drago Smaug (Benedict Cumberbatch). Quando questa terribile e feroce creatura distrusse la vicina città di Dale, i Nani fuggirono dalle loro montagne, permettendo alla bestia di impossessarsi di tutto il loro oro. Thorin (Richard Armitage), il nipote di Thrór, restò molto colpito nel vedere Re Thranduil (Lee Pace) e i suoi Elfi osservare dalla collina vicina la disfatta dei nani senza muovere un passo per aiutarli: da allora tra le due razze si sviluppò una forte inimicizia piuttosto radicata nel cuore dei nani. La linea temporale si sposta nella Contea, dove un cinquantenne Bilbo (Martin Freeman) conosce il mago Gandalf il Grigio (Ian McKellen) e la sua compagnia di nani composta da Thorin, Balin (Ken Stott), Dwalin (Graham McTavish), Fili (Dean O'Gorman), Kili (Aidan Turner), Dori (Mark Hadlow), Nori (Jed Brophy) ed altri ancora. L'obiettivo di Gandalf è quello di reclutare Bilbo come compagno di viaggio per aiutarli nel loro tentativo di entrare nella Montagna Solitaria. Bilbo, ovviamente, rifiuta: come tutti gli hobbit desidera unicamente una vita pacifica e routinaria. Il giorno dopo, però, cambia idea e raggiunge Gandalf e i suoi amici: nelle sue vene, del resto, scorre sangue dei coraggiosi Tuc. Quasi subito la nostra spedizione incontra tre troll chiamati Maso (William Kircher), Berto (Mark Hadlow) e Guglielmo (Peter Hambleton): solo grazie all'astuzia di Bilbo, i nani riusciranno a salvarsi e ad evitare di diventare il pasto di queste feroci creature...





© Riproduzione Riservata.