LO HOBBIT, LA DESOLAZIONE DI SMAUG: LE CURIOSITÀ SUL FILM TRATTO DAL LIBRO DI TOLKIEN (OGGI, 16 GENNAIO 2017) - Il 23 gennaio va in onda Lo Hobbit - La desolazione di Smaug, secondo film tratto dal libro di J. R. R. Tolkien, che molti conoscono per il più famoso Il signore degli anelli. Il film, campione d'incassi come i precedenti, ha qualche retroscena divertente sulla sua realizzazione: secondo quanto riporta Sky, ci sono alcune curiosità su Lo Hobbit - La desolazione di Smaug che vale assolutamente la pena conoscere! Innanzitutto va rilevato che Orlando Bloom, l'attore che interpreta l'elfo Legolas, non ha voluto nessuna controfigura per girare le sue scene d'azione. Rimanendo sul personaggio di Legolas inoltre, gli appassionati dei libri di Tolkien non avranno potuto fare a meno di notare una cosa: l'elfo che ha fatto parte della Compagnia dell'anello non compare in realtà ne Lo Hobbit (che è la storia di Bilbo Baggins, ambientata anni prima quella di Frodo) ma è stato inserito dai produttori del film per mantenere un collegamento con Il signore degli anelli.

LO HOBBIT, LA DESOLAZIONE DI SMAUG: LE CURIOSITÀ SUL FILM TRATTO DAL LIBRO DI TOLKIEN (OGGI, 16 GENNAIO 2017) - Quali sono altre curiosità che è necessario sapere per godersi appieno la visione de Lo Hobbit - La desolazione di Smaug? Il doppiatore dell'avaro drago ha raccontato che, a un certo punto, ha dovuto fare un urlo così forte per imitare il verso dell'animale che è caduto per terra. Siete dei fan di Tauriel, la bellissima elfa che ha fatto innamorare Legolas ma che ha donato il suo cuore al nano Kili? Bene, perché, al pari di Legolas, l'elfa silvana non fa parte della storia originale de Lo Hobbit. Luke Evans, che nel film interpreta l'arciere Bard, ha ispirato la sua performance a Paul Walker, l'amico scomparso con il quale aveva lavorato sul set di Fast and Furious. Daniel Radcliffe, il famoso Harry Potter, ha "rischiato" di interpretare Bilbo Baggins, perché non si sapeva se Martin Freeman poteva partecipare alle riprese: alla fine ce l'ha fatta ed è diventato il Bilbo che conosciamo. Il film ha incassato 953 milioni 427 mila 975 euro, confermandosi uno dei film con il maggiore incasso nella storia del cinema.

