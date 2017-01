MALIKA AYANE/ Da Evita Peron ad un'intervista esclusiva sul suo lavoro a teatro (Presa diretta, oggi 16 gennaio 2017)

MALIKA AYANE, LA CANTANTE OSPITE SU RAI 3 (PRESADIRETTA, 16 GENNAIO 2017) - Malika Ayane ospite a Presadiretta nella puntata di oggi, 16 gennaio 2017. Secondo le prime anticipazioni della puntata sembra che Riccardo Iacona intervisterà la cantante di Senza fare sul serio proprio in occasione della seconda puntata della nuova stagione del programma di Rai Tre. Malika Ayane, reduce dal successo di teatro del musical Evita Peron nella versione italiana della famosa opera di Andrew Lloyd Webber. Malika racconterà retroscena inediti del suo ultimo lavoro teatrale e dei suoi amori. Malika Ayane è impegnata in teatro con l'adattamento italiano del musical inglese Evita che racconta le gesta della famiglia Peron. Di recente è stata anche nominata ambasciatrice dell'Oxfam Italia, una grande organizzazione non governativa internazionale che combatte la povertà nel mondo, in particolare in Libano e in Marocco, dove la cantante è nata.

MALIKA AYANE, LA CANTANTE OSPITE SU RAI 3: LA CARRIERA (PRESADIRETTA, 16 GENNAIO 2017) - Malika Ayane ha studiato violoncello al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e ha fatto parte del Coro di Voci Bianche del Teatro la Scala. Nel 2007 ha incontrato Caterina Caselli e la sua vita è cambiata per sempre: da allora ha pubblicato subito un disco imponendosi nelle classifiche con il singolo Feeling Better, per oltre 4 mesi ai vertici delle hit parade. Nel 2009 è andata al Festival di Sanremo con Come Foglie e ha vinto il Premio Radio e Tv: il suo album Malika Ayane è diventato disco di platino. Ha duettato con Jovanotti, Zucchero, Ligabue, Franco Battiato, Carmen Consoli ed è stata protagonista del progetto Amiche per l'Abruzzo per aiutare le popolazioni terremotate. Sempre nel 2009 Malika ha firmato la colonna sonora del film La prima cosa bella, in lizza per l'Oscar come Miglior Film Straniero. Nel 2010 un altro Festival di Sanremo e il singolo Grovigli che si aggiudica il Premio della Critica Mia Martini: quando viene esclusa dalla gara, l'orchestra dell'Ariston protesta strappando gli spartiti. A Giugno Malika parte in tour: la tournée Grovigli Special Tour Edition diventa un album. Nel 2013: esce il suo terzo disco Ricreazione, grande successo di pubblico e discografico.

