Moll Flanders / Il film diretto da Pen Densham con Morgan Freeman stasera su La7 (oggi, 16 gennaio 2017)

MOLL FLANDERS, IL FILM SU LA7: CAST (OGGI, 16 GENNAIO 2017) – "Moll Flanders", in onda stasera su La7, è un film drammatico del 1996, basato sull'omonimo romanzo scritto dal grande romanziere Daniel Defoe nel 1722. Dietro la macchina da presa di questo film è possibile riconoscere l'ottimo Pen Densham, regista inglese classe 1947 che nel corso della sua carriera ha realizzato pellicole di grande popolarità come, ad esempio, "Il bacio del terrore", "The Zoo Gang" e "Houdini". Il principale motivo di vanto del film, però, è senza dubbio il suo cast stellare: la protagonista ha il volto perfetto della bellissima Robin Wright, l'indimenticabile Jenny del capolavoro di Robert Zemeckis. Negli ultimi anni, l'attrice è balzata agli onori della cronaca grazie alla sua partecipazione alla serie televisiva cult "House of Cards", nei panni dell'algida e spietata Claire Underwood. Al suo fianco recita il grande Morgan Freeman, ottimo attore nato a Memphis nel giugno del 1937: come non ricordare le sue magistrali prove in produzioni di grande livello come "Le ali della libertà" di Tim Robbins, "Invictus - L'invincibile" di Clint Eastwood o "A spasso con Daisy" di Bruce Beresford. Citiamo, infine, la presenza della newyorchese Stockard Channing, nota la grande pubblico per aver interpretato la ribelle Betty Rizzo nel popolare musical "Grease". Nel corso della sua carriera ha recitato per alcuni registi di grande popolarità quali, ad esempio, Mike Nichols, Fred Schepisi, Wayne Wang, Stephen Fry e James Ivory.

MOLL FLANDERS, IL FILM SU LA7: LA TRAMA (OGGI, 16 GENNAIO 2017) – Andiamo a vedere la trama del film ''Moll Flanders'' che va in onda in prima serata oggi, 16 gennaio 2017, su La7.



La trama - Flora (Aisling Corcoran) è un'orfanella inglese come tante, dotata di ingegno spiccato e di carattere bellicoso. Un giorno la sua vita è destinata a cambiare in modo repentino: il maggiordomo Hibble (Morgan Freeman) la prende in custodia per portarla con sé negli Stati Uniti d'America, come richiesto dalla sua crudele datrice di lavoro. La donna, infatti, ha un debito di riconoscenza con la defunta madre della bambina, l'indomita e temeraria Moll Flanders (Robin Wright), una donna eccezionale che ha precorso i tempi in cui viveva. Il servitore, durante il lungo viaggio, decide di leggere alla piccola le memorie di sua madre, in modo tale che Flora possa capire la statura della donna che l'ha messa al mondo. Moll Flanders nacque dall'incontro tra una galeotta ed il suo carceriere: la sventurata ragazza, colpevole di aver realizzato qualche furtarello di poco conto, venne portata alla forca nel giorno stesso in cui diede alla luce la sua bimba. La povera Moll, quindi, trascorse la sua infanzia grazie alla benevolenza di un istituto di carità, all'interno del quale crebbe bellissima e coraggiosa. La sua sete di giustizia la porta a scontrarsi contro il parroco dell'organizzazione, colpevole di allungare le mani in modo indesiderato sulle povere fanciulle sottoposte alla sua tutela: Moll non ha intenzione di perdere la sua virtù con un uomo simile e lo pugnala usando un crocifisso appuntito. Per sfuggire al castigo che la aspetta, fugge dal convento che l'aveva accolta diversi anni prima e si ritrova in un sobborgo caritatevole dove i benestanti del luogo possono ottenere ingenti sgravi fiscali in cambio di benevolenza rivolta a fanciulle in difficoltà. Verrà così adottata dalla Signora Mazzawatti (Brenda Fricker), una dama di carità intenzionata a crescerla assieme alle sue giovani figlie. Una sera, la nostra protagonista decide di dare da bere ad una donna affetta da vaiolo: le giovani Mazzawatti seguiranno il suo benevolo esempio e si troveranno affette da questo terribile ed incurabile male. Oppressa dai sensi di colpa, la nostra protagonista abbandonerà la casa della sua benefattrice e cercherà fortuna per il mondo. Troverà rifugio all'interno della lussuosa dimora della Signora Allworthy (Stockard Channing), la padrona dell'enigmatico Hibble.

