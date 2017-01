NOTORIOUS / Anticipazioni puntata 16 gennaio 2017: arresto in diretta per Jake. Intrighi e scandali sbarcano in Italia in un nuovo legal drama.

NOTORIOUS, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 16 GENNAIO 2017: LA SERIE - Sbarca nella prima serata di Fox Life di oggi, lunedì 16 gennaio 2017, il legal drama Notorious, in prima Tv assoluta. Andrà in onda il primo episodio, dal titolo "Il caso Keaton", dove troveremo Daniel Sunjata e Piper Perabo alla guida del cast. Lo show si baserà sulla vita reale dell'avvocato penale Mark Geragos, difensore di vip del calibro di Wynona Ryder e Michael Jackson e della sua amicizia con il nuovo produttore del Larry King Live, Wendy Walker. Il cast annovera al suo interno anche presenze del calibro di Kate Jennings Gant, Sepideh Moafi, Ryan Guzman, Aimee Teegarden, J. August Richards e Kevin Zegers. Che cosa accade quando legge e media si intrecciano? Se da una parte abbiamo il lusso e le bugie, complice la clientela extra ricca di Jake, dall'altra invece abbiamo una forte componente di scandali e bugie, terreno fertile in cui Wendy sa muoversi con destrezza. L'unione fra questi due personaggi ha dato vita ad uno dei casi più controversi e discussi fra le pagine di gossip di tutta l'America. Wendy infatti ospiterà nel suo salotto televisivo i clienti di Jake, riuscendo a manipolare, in un'azione congiunta, l'opinione pubblica a proprio vantaggio. La produttrice infatti ottiene così record di ascolti, mentre l'avvocato otterrà credibilità, oltre a dirottare i processi a carico dei suoi assistiti. L'accordo segreto che i due stringeranno, anche alla luce di questa loro partnership originale, sarà di mentire a tutti gli altri e di riservare invece la massima sincerità per il loro rapporto personale. Tutto questo si traduce con un'abile messa in scena in cui Wendy e Jake figureranno agli occhi di telespettatori e personaggi influenti della giurisprudenza, dei veri e propri nemici. Al mix esplosivo messo in campo dallo show, si aggiungono anche i prodotti di successo creati dallo stesso autore, Josh Berman, già padre di serie tv in tinte crime come CSI, Bones e The Blacklist. Da non dimenticare inoltre che il titolo dello show Notorious si rifà ad uno degli horror più acclamati del genio di Alfred Hitchcock, con protagonisti Ingrid Bergman e Cary Grant. Nonostante tutte queste premesse, il debutto dello show in America non ha riscosso il successo sperato, registrando un clamoroso flop nella messa in onda del pilot. 5 milioni di telespettatori ed uno share ddavvero bassso, hanno gettato non pochi dubbi sul futuro del format. Diverse informazioni, video e curiosità sono reperibili inoltre sulla pagina ufficiale Facebook di Notorious, disponibile a questo indirizzo.

NOTORIOUS, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 16 GENNAIO, EPISODIO 1 "IL CASO KEATON" - Julia George è una magnate dei media e produttrice dello show di approfondimento notiziario Louise Herrick Live, in onda sulla televisione via cavo. Quando Oscar Keaton, uno dei clienti più abbienti dell'avvocato Jake Gregorian, viene arrestato in un raid fulmineo, il difensore inizia a ricercare le prove per scagionare il proprio cliente. Scopre così la presenza di indizi che lo portano fino a Sara, la moglie di Oscar, con cui Jake ha avuto una relazione in passato. Intanto, Julia scopre che il suo fidanzato è stato appena promosso come federale, ma che ha l'abitudine di assumere escort. Dato il successo del suo show, Julia ed il suo team vano a caccia di notizie e gossip, alla ricerca di uno scoop. Nonostante le apparenze, la produttrice è in realtà uno squalo d'assalto. Agli occhi dei collaboratori, la donna è un vero e proprio guru dell'informazione ed è lei a dire agli americani che cosa vale la pena di sapere, a cosa prestare attenzione e cosa invece scartare del tutto. Il suo mondo si scontrerà inevitabilmente con quello di Jake, già sconvolto da un caso che sembra colpirlo in più punti.

© Riproduzione Riservata.