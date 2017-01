O MARE MIO/ Anticipazioni seconda puntata 16 gennaio 2017: Antonino Cannavacciuolo a Porto Cesareo

O MARE MIO, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 16 GENNAIO 2017: CANNAVACCIULO A PORTO CESAREO IN PUGLIA - Antonino Cannavacciuolo torna protagonista sul piccolo schermo del Nove: dopo il debutto della settimana scorsa, oggi - lunedì 16 gennaio 2017 - andrà in scena la seconda puntata di O mare mio, il nuovo programma che vede alla guida lo chef, nonchè giudice della sesta edizione del cooking talent MaterChef. I veri protagonisti della trasmissione sono il mare e la pesca, con tutte le tecniche e le tradizioni legate a diverse zone d'Italia: Cannavacciuolo, infatti, viaggerà per tutto lo Stivale scoprendo specialità e peculiarità differenti, affiancando esperti direttamente sulla barca, e restituendo al pubblico alcune delle migliori ricette e dei più succulenti consigli per cucinare, appunto, il pesce, come si deve. La settimana scorsa abbiano visto che O mare mio è partito da Aci Trezza, in Sicilia, proprio il paesino reso celebre anche dal racconto di Giovanni Verga. Più tardi, invece, Antonino Cannavacciuolo sarà impegnato a Porto Cesareo (Lecce, Puglia), pronto ad andare alla scoperta di nuove prelibatezze e di nuovi sapori da portare in tavola: subito dopo la messa in onda del nuovo episodio di O mare mio, dalle 22.10 si potrà rivedere anche la puntata trasmessa in prima tv la settimana scorsa. Chi non se la perderà?

