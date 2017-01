Oroscopo 2017 / Paolo Fox, previsioni di oggi 16 Gennaio 2017 a LatteMiele: Scorpione, Gemelli, Ariete, Capricorno, Toro, Vergine e gli altri segni

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI DI OGGI 16 GENNAIO 2017 A LATTEMIELE: TUTTI I SEGNI - Direttamente dai microfoni di Latte e Miele, ritorna Paolo Fox con le previsioni del suo Oroscopo 2017. Il celebre astrologo ha predetto delle sorprese per i nati di alcuni segni, come la Bilancia, che potrà contare su novità in arrivo sul fronte del lavoro. Altri invece, come il Leone, vivranno invece un periodo sottotono, soprattutto per quanto riguarda l'amore. Indecisi Vergine e Sagittario, sia per quanto riguarda il partner che per quanto riguarda il lavoro. In alcuni casi, come per il Cancro, sarebbe meglio volare verso altri orizzonti professionali, più gratificanti. Scopriamo di seguito il dettaglio per tutti i segni dello Zodiaco: ARIETE - Condizioni un po' affannati. Fra febbraio ed aprile dovrà fare delle scelte anche in amore. Ci saranno situazioni diverse, chi dovrà interrompere la relazione che ha in corso ora e chi ha invece scoperto un tradimento. Tutte le situazioni che vanno gestite entro marzo, sono molto scottanti. Normale quindi discutere e rimproverare qualcuno dell'assenza. TORO - Settimana interessante, vincente, grazie a Mercurio e Sole in buono aspetto. Se bisogna parlare nel lavoro, meglio muoversi con prudenza e attenzione al danaro. In questo periodo i nati del segno sono polemici con tutti. In amore vogliono concretezza. GEMELLI - I nati del segno vorrebbero dimenticare questo mese di gennaio, anche se sul lavoro ci sono note positive. Chi infatti vuole mettersi in gioco non ha dubbi. Sul lavoro e amore invece stanchezza, a causa di stelle che regalano doni a metà. In amore, qualcuno che piace al Gemelli potrebbe rivelarsi impegnato, anche se all'inizio ha affermato il contrario. CANCRO - I nati del segno possono armarsi e contrastare un disagio che deriva dall'anno passato. Altri potrebbero dire di no ad un progetto, un amore o un evento. In questo periodo e nei prossimi tre mesi ci sono tagli da fare, decisi e concreti. LEONE - I nati del segno sono sottotono ed anche agitati per via di alcune scelte di lavoro. Entro febbraio e marzo riusciranno però a fare ciò che hanno programmato nello scorso autunno. In amore ripresa, anche se con Gemelli e Pesci ci potrebbe essere qualche contrasto, magari legato al passato. VERGINE - Giornata sì grazie alla Luna, ma rimangono delle distanze in amore che andrebbero colmate. Avvicinarsi alle persone o farsi avvicinare con cautela. I nati del segno non chiedono mai aiuto, ma adesso avrebbero bisogno di forza. BILANCIA - Settimana di energia, ma i nati del segno possono nutrire numerosi dubbi. Devono fare delle scelte d'amore personali. Martedì e mercoledì interessanti. Le pressioni del momento porteranno i nati Bilancia a dire basta. Nuovi progetti lavorativi in vista, ma che comporteranno anche grandi competizioni. SCORPIONE - Buoni progetti, si può fare tanto. I nati del segno sono molto coinvolti per un lavoro, ma anche in una storia d'amore. Nei prossimi mesi potranno mettere in cantiere diversi progetti. Ottimo recupero psicofisico. SAGITTARIO - I nati del segno vivranno un nuovo ciclo di vita positivo, dopo un gennaio con problemi e persone contro. Marzo ed aprile saranno di grande risalto, anche se fin da adesso potrebbero chiedere chiarezza in amore o amicizia. CAPRICORNO - Devono capire da che parte stare, sia in amore che sul lavoro. Adesso bisognerebbe dare anche agli altri, anche se potrebbero prendere provvedimenti verso qualcuno che non si è comportato in modo corretto. Meglio cercare lavori più gratificanti. ACQUARIO - Disponibili in amore, dopo mesi sottotono. Molti nati del segno vivono una forte stanchezza, dovuta tuttavia ai numerosi impegni che non hanno lasciato spazio al giusto riposo. PESCI - Luna in opposizione, ma questa giornata sarà positiva. Quest'agitazione sarà inoltre positiva, nonostante Saturno tolga tanta forza. Nelle prossime settimane energia in aumento: meglio contare sulla seconda metà dell'anno. Per l'amore le giornate migliori saranno mercoledì e sabato.

© Riproduzione Riservata.