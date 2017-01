POMERIGGIO 5/ Quali servizi presenterà oggi, 16 gennaio 2017, Barbara D'Urso? Riassunto ultima puntata

POMERIGGIO 5, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 16 gennaio 2017) - Torna oggi, lunedì 16 gennaio 2017, il programma Pomeriggio 5, guidato da Barbara D'Urso e in onda sulle reti Mediaset. Prima di scoprire i temi che verranno trattati più tardi e tutti i servizi che verranno presentati dalla conduttrice, vediamo brevemente quello che è accaduto in chiusura la settimana scorsa. Nella puntata di venerdì Barbara D'Urso è tornata ad occuparsi della storia di Jessica Notaro. La ragazza è stata aaggredita con dell'acido, ed in eguito ricoverata presso l'ospedale Bufalini di Cesena, dove ha fatto il nome del fidanzato. La presentatrice ha ripercorso le tappe della vicenda, ascoltando le parole di un amico della giovane in merito. Barbara D'Urso, dopo l'attenzione posta anche sul caso ssi Ylenia, riaprirà la settimana occupandosene ancora? Si è parlato nuovamente del duplice omicidio di Comacchio, orchestrato dal figlio delle due vittime e compiuto con un'ascia da un amico, che è stato pagato con una somma di mille euro. I due ragazzi sono in una struttura per minorenni, in evidente stato di shock. Era presente in studio Raffaele Morelli e sono intervenuti, in merito, anche i genitori del ragazzo che ha compiuto il reato. I due ragazzini sono stati interrogati ed è stata convalidata la custodia cautelare in carcere. Fra i temi di discussione c'è stato anche il gossip, in particolare in riferimento alla storia d'amore fra Mercedesz Henger e Sergio Arcuri, fratello di Manuela Arcuri, ormai conclusa.

