PRESADIRETTA, ANTICIPAZIONI DEL 16 GENNAIO 2017: IL METODO HAMER E L'INTERVISTA A MALIKA AYANE. DAL TEATRO COME EVITA PERON FINO ALL'IMPEGNO SOCIALE - Rai 3 riporta sul piccolo schermo Presadiretta che andrà in onda con la sua seconda puntata nella prima serata di oggi, lunedì 16 gennaio 2017. Il nucleo di questo nuovo appuntamento saranno i ciarlatani della salute, ovvero coloro che promettono miracoli anche per malattie importanti come il cancro. Il servizio di Andrea Vignali e Danilo Procaccianti ci porterà lungo un viaggio fatto di sofferenza, testimonianze, interviste inedite, per fare maggior chiarezza sulla tematica. Percorreremo così l'Italia e la Germania, fino ad approdare oltreoceano e scoprire la realtà presente negli Stati Uniti e nel Messico. Si approfondirà infatti quello che è conosciuto come metodo Hamer e che di recente ha fatto di nuovo discutere l'opinione pubblica. Creato da un ex medico tedesco omonimo, questo particolare metodo mira a risolvere la causa del tumore dal punto di vista spirituale. Secondo il professionista il cancro non sarebbe altro che una risposta ad un qualcosa di irrisolto e consiglia cure alternative alla medicina tradizionale. Le fondamenta del suo punto di vista si basano anche sull'incurabilità del cancro, che deve invece essere gestito dal corpo. Quest'ultimo avrebbe tutte le potenzialità di autoguarigione, che rendono quindi chemioterapia, radioterapia e qualsiasi degli approcci tradizionali del tutto inutile. Va sottolineato che non esistono prove scientifiche a supporto di questa tesi. A Presadiretta, Sabrina Carreras ci parlerà invece di Viteh24, ovvero i servizi che prevedono un'assistenza no stop e che non riguardano solo il settore medico o farmaceutico. Nel calderone infatti anche corsie, turnisti, poliziotti, supermercati e persino le palestre. La seconda parte di Presadiretta riguarderà invece l'intervista del conduttore Riccardo Iacona, all'interno dello spazio "Iacona Incontra". Il timoniere ha incontrato questa volta Malika Ayane, considerata una delle voci più brillanti del panorama musicale italiano. Attraverso il suo racconto scopriremo le emozioni che la cantante ha provato nel rivivere il dramma di Evita Peron, all'interno del musical di Lloyd Webber e Tim Rice, fino al suo impegno nel sociale come ambasciatrice di Oxfam Italia, un centro per le organizzazioni no profit che lavorano a stretto contatto con povertà e discriminazioni.

