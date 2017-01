Per qualche dollaro in più / Il film diretto da Sergio Leone con Clint Eastwood stasera su Rai Movie (oggi, 16 gennaio 2017)

PER QUALCHE DOLLARO IN PIU', IL FILM SU RAI MOVIE: IL CAST (OGGI, 16 GENNAIO 2017) – La programmazione di Rai Movie prevede per la prima serata televisiva di lunedì 16 gennaio 2017 la messa in onda di uno dei grandi classici del genere western all’italiana, Per qualche dollaro in più. Una pellicola senza tempo del 1965 della durata di circa 2 ore e 10 minuti, diretta dal compianto Sergio Leone che ha anche lavorato per il soggetto e la sceneggiatura giovandosi del contributo di Fulvio Morsella,Luciano Vincenzoni e Sergio Donati. Con le musiche del grande Ennio Morriccoine e la scenografia di Carlo Simi, nel cast della pellicola sono presenti interpreti che sono diventati leggendari come Clint Eastwood, Lee van Cleef, Gian Maria Volontè, Mario Brega e Luigi Pistilli.

PER QUALCHE DOLLARO IN PIU', IL FILM SU RAI MOVIE: LA TRAMA (OGGI, 16 GENNAIO 2017) – Su Rai Movie stasera va in onda un classico del cinema spaghetti western italiano e cioè Per qualche dollaro in più diretto da Sergio Leone e con nel cast il mitico Clint Eastwood. Andiamo a vedere la trama.

La trama - Siamo nel Nuovo Messico, un uomo conosciuto come El Indio (Gian Maria Volontè) è il capo di una banda che però ora si trova in una prigione del Messico. Tuttavia i suoi uomini riescono a farlo evadere e nella fuga uccide molte guardie nonché il capitano del carcere. Nel frattempo un cacciatore di taglie, denominato Il monco (Clint Eastwood) si aggira in cerca dei criminali della zona su cui sono state poste le taglie più remunerative. Lo stesso fa anche un colonnello di nome Douglas Mortimer (Lee Van Cleef) e nonostante i due si trovino in posti molto lontani entrambi decidono di dare la caccia all’Indio grazie alla sua taglia notevole. L’Indio è finalmente tornato dalla sua banda con la quale già sta progettando di dare l’assalto ad una importante banca. Saputa la notizia della presenza dell’indio a El Paso, sia il Monco che il colonnello arrivano nella città per seguirlo da vicino e capire come procedere. Qui però il monco viene a sapere della presenza del colonnello e che anche lui è interessato a El Indio, i due prima decidono di sfidarsi in una prova con le pistole ma resosi conto entrambi dell’equivalente bravura decidono di collaborare per poi spartirsi la taglia. Il colonnello poi convince il monco ad infiltrarsi nella banda per capire da vicino le reali intenzioni dell’Indio e prenderlo sul fatto. Il monco inizia così la sua avventura nelle fila della banda dell’Indio, con lui partecipa alla rapina della banca di El Paso, poi fugge via in un piccolo paesino dove l’Indio ha intenzione di dividere tra i componenti della sua banda l’intero bottino. I piani del monco e del colonnello vengono però scoperti dall’Indio il quale prima li fa catturare per poi liberarli e mettergli contro gli uomini della sua stessa banda. Tuttavia i due pistoleri riescono ad uccidere tutti gli scagnozzi dell’indio, arriva quindi per l’indio la resa dei conti. Il colonnello riesce ad uccidere l’indio che voleva vendicare la morte del fratello e non desideroso della sua taglia. Il Monco quindi si impossessa da solo della cospicua taglia messa sull’indio.

br/>© Riproduzione Riservata.