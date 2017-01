QUELLO CHE NASCONDONO I TUOI OCCHI 2 / News e anticipazioni sulla seconda stagione della fiction

QUELLO CHE NASCONDONO I TUOI OCCHI 2, CI SARÀ UNA SECONDA STAGIONE DELLA FICTION? - La rete ammiraglia Mediaset, nonostante i scarsi ascolti, darà spazio al finale di Quello che nascondono i tuoi - fiction di origine spagnola che vede protagonisti Blanca Suarez e Ruben Cortada - oggi, domenica 15 gennaio, in seconda serata. Le vicende che hanno visto al centro la storia d’amore clandestina tra Sonsoles de Llanzol e Ramon Serrano stanno per concludersi anche sul piccolo schermo italiano, e molti telespettatori si saranno certamente chiesti se verrà (o meno) realizzata una seconda stagione di Quello che nascondono i tuoi occhi. Al momento non ci sono conferme né smentite ufficiali, ma c’è da sottolineare che - nonostante qualche critica, indirizzata più che altro alle componenti storiche della miniserie - gli ascolti sono stati davvero ottimi in Spagna. Lo share massimo raggiunto ha superato il 19%, coinvolgendo 3 milioni e 348mila spettatori, ma anche il minimo non può che essere considerato buono, con cifre attori al 18.4% e sempre oltre la soglia dei 3 milioni di spettatori. È possibile, dunque, che Quello che nascondono i tuoi occhi 2 venga preso in considerazione, anche se sembra che dovremo aspettare un po’ prima di saperlo con certezza: va considerato, infine, che visiti gli scarsi dati di audience riportati qui in Italia, Mediaset consideri l’idea di non comprare un’eventuale seconda stagione della serie. Le avventura di Sonsoles e Ramon si concluderanno con la puntata di oggi?

