QUINTA COLONNA/ Ospiti e anticipazioni: si comincia alle 20.30, l’intervista a Paola Taverna (puntata oggi, 16 gennaio 2017)

QUINTA COLONNA, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 16 GENNAIO 2017: SI ANTICIPA L’ORARIO DI MESSA IN ONDA - Quinta Colonna, il talk show di Rete 4 guidato da Paolo Del Debbio, è tornato in onda la settimana scorsa con la prima puntata dopo la pausa delle festività natalizie: oggi, lunedì 16 gennaio 2017, andrà in scena un nuovo appuntamento che porterà con sé alcuni cambiamenti e una ventata di novità. Quinta Colonna, invece di cominciare come di consueto in prima serata, prenderà il via in fascia di access-prime time, dalle 20.30: questo momento ospiterà oggi un’intervista alla senatrice del Movimento 5 Stelle Paola Taverna. A seguire, invece, si tornerà a discutere sui fenomeni dell’immigrazione e dell'accoglienza, riprendendo quello che è successo a Firenze, dove - mentre all’interno della Prefettura si stava svolgendo una riunione tra alcuni sindaci del territorio - un gruppo di migranti ha creato tensioni proprio davanti all’ingresso: lo scopo dell’incontro dei primi cittadini fiorentini era chiarire le nuove sistemazioni di coloro che erano stati alloggiati presso il Palazzetto dello Sport di Sesto Fiorentino. La struttura sta ospitando tutti quelli che erano rimasti senza un tetto sulla testa in seguito al rogo che si è diffuso all’interno del precedente capannone adibito allo stesso scopo.

