SALEM 3 / Anticipazioni puntata 16 gennaio 2017: John scopre il piano di Mary. La strega è spacciata?

SALEM 3,ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 16 gennaio 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di Salem 3, in prima Tv assoluta. Sarà il secondo, dal titolo "Il cuore è un diavolo". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: John (Oliver Bell) prosegue il suo piano di distruzione, disintegrando una strega dell'Essex solo per affermare il proprio dominio. Intanto, John Alden (Shane West) riprende conoscenza e seppellisce il corpo di Mary (Janet Montgomery) nei boschi. Petrus (Matthew R. Staley) invece attira Tituba (Ashley Madekwe) verso il proprio capanno con il suono della propria voce. Le rivela che ha acquisito la sua essenza di veggente mangiando i suoi occhi e le mostra quali sono le conseguenze del ritorno del Diavolo sulla Terra. L'unica soluzione è che lei e Mary si riprendano Salem. In città, la peste e la guerra spinge centinaia di cittadini alle mura di Salem, ma Harthorne (Jeremy Crutchley) si dichiara pronto ad ucciderli tutti. Sia Isaac (Iddo Goldberg) che Sebastian (Joe Doyle) gli fanno tuttavia notare che la sua grandezza dipende anche da quante persone riuscirà a portare dalla propria parte, convincendolo ad aprire i cancelli. Nei boschi, John Alden allontanaun gruppo di indiani cheha preso d'assalto una donna, ma uno di questi si riprende, seppur colpito, e la uccide. All'arrivo di alcuni uomini, John Alden viene arrestato perché considerato un traditore. In quel momento, Cotton (Seth Gabel) si trova in balia dell'oscurità e degli incantesimi di Anne Hale (Tamzin Merchant), che cerca di riportarlo alla ragione con il rito del rospo. Mentre John Alden viene liberato da Isaac e lo informa di quanto è successo, Mercy (Elise Eberle) gestisce un bordello e riceve le confidenze della giovane Alice (Ashlyn Pearce), che chiede il suo aiuto per evitare che lo zio la conceda ancora ad altri uomini. La strega usa la sua magia per spezzare tutte le ossa dell'uomo, facendolo morire fra le sofferenze più atroci. Tituba porta invece il corpo di Mary dinnanzi alle streghe dell'Essex ed impone loro di resuscitarla per fermare il Diavolo, nonostante le anziane non siano tutte d'accordo nel credere che sia possibile. Quella notte, John Alden affronta Anne Hale per il suo tradimento e per ciò che sta facendo a Cotton, mentre Sebastian inizia a sentire il peso delle sue decisioni. Dopo aver detto alla moglie di voler essere dalla sua parte, Cotton cerca invano una via di fuga per togliersi dal dominio di Anne Hale. La strega gli rivela infatti di avergli fatto ingoiare il suo famiglio e che non potrà dire nulla contro di lei parlare male della sua persona, pena l'eviscerazione degli organi interni da parte di Mirster Jenkins. Sebastian invece affronta John Alden: vuole sapere dove si trova Mary.

SALEM 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 16 GENNAIO 2017, EPISODIO 1 "IL CUORE E' UN DIAVOLO" - Mary ritorna alla vita e non senza complicazioni. Sperduta, inizia a vagare per il bosco, ritrovandosi sempre nello stesso punto. Le streghe dell'Essex le rivelano che in realtà la sua rinascita implica che rimarrà ancorata a Salem per sempre. La prima persona che la strega rintraccia è John Alden, a cui tuttavia dice addio subito dopo una notte di passione. Ore dopo, Tituba rivela al cacciatore che dovrà fare la sua parte, radunando un po' di uomini per contrastare le forze del male in via terrena. Mary invece si preoccupa di ritornare alla villa dei Marburg, dove viene messa alla prova dalla Sentinella. Il fedele guardiano del Diavolo, infatti, sospetta che non sia del tutto sincera e decide di sottoporla ad alcune torture, che prevedono la rivelazione della verità anche contro il suo volere. Nel frattempo, Mercy prosegue la creazione del proprio esercito del male e durante un incontro fra Hathorne ed una delle sue ragazze, ne approfitta per fargli un maleficio, in modo da averlo alle sue dipendenze.

© Riproduzione Riservata.